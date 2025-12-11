Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 11 декабря 2025 года — графики от ДТЭК

Магазин в Харькове во время отключений света. Фото иллюстративное: Reuters

В четверг, 11 декабря, в Харькове и на Харьковщине действуют графики почасовых отключений света. Ограничения будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщили в Харьковоблэнерго.

Будут действовать отключения по 12 очередям:

очередь 1.1: света не будет с 00:00 до 06:00, с 07:00 до 09:00, с 10:00 до 16:30 и с 19:00 до 20:00;

очередь 1.2: света не будет с 00:00 до 06:00, с 07:00 до 09:00, с 10:00 до 16:30, с 19:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00;

очередь 2.1: света не будет с 02:30 до 06:00, с 07:00 до 09:00, с 10:00 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;

очередь 2.2: света не будет с 02:30 до 06:00, с 07:00 до 09:00, с 10:00 до 16:30 и с 20:00 до 22:00;

очередь 3.1: света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 19:00 и с 20:00 до 22:00;

очередь 3.2: света не будет с 06:00 до 07:00, с 13:00 до 19:00 и с 20:00 до 22:00;

очередь 4.1: света не будет с 02:30 до 07:00, с 13:00 до 19:00 и с 20:00 до 22:00;

очередь 4.2: света не будет с 02:30 до 07:00 и с 13:00 до 22:00;

очередь 5.1: света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;

очередь 5.2: света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00, с 16:30 до 20:00 и с 22:00 до 23:30;

очереди 6.1 и 6.2: света не будет с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00, с 16:30 до 20:00 и с 22:00 до 23:30.

Узнать свою очередь можно по ссылке.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать круглосуточно.

Напомним, 11 декабря почасовые отключения действуют во всех регионах Украины. Ограничения будут применять в течение всех суток.

Также мы сообщали, что во Львове 11 декабря в некоторых очередях обошлось без отключений. Максимальная же продолжительность ограничений достигла только четырех часов.