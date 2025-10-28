Перевозили ухилянтів до Угорщини - на Харківщині викрито схему

Затримання фігуранта. Ілюстративне фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Харківщині правоохоронці викрили незаконну схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон до Угорщини. Організатором злочинної діяльності виявився уродженець Донеччини, який наразі перебуває за кордоном. Саме він займався пошуком "клієнтів", комунікацією та розподілом коштів, а зв’язок із тими, хто хотів покинути країну, підтримував виключно через месенджери.

Про це повідомляє поліція Харківської області у Telegram.

Деталі справи

Для реалізації плану організатор залучив довірену особу — 38-річного військовослужбовця з Харкова. Саме він відповідав за практичну частину схеми: забирати "клієнта" з визначеного місця у місті та доставляти до Ужгорода, оминаючи блокпости й допомагаючи перетнути державний кордон. За свої дії військовий мав отримати 2 тисячі доларів, решту коштів "клієнт" передавав би ще одній довіреній особі організатора на Закарпатті.

Шлях втечі коштував замовникам 15 тисяч доларів США. Завдяки спільним діям оперативників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, слідчих поліції Харківщини та військової контррозвідки СБУ фігуранта затримали під час отримання грошей.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Одещині співробітник прикордонної служби організував незаконний канал для виїзду чоловіків призовного віку до Молдови, беручи плату за "безпечний" перетин кордону. Свою схему він реалізовував, поки правоохоронці не викрили його діяльність. Наразі зловмисник поніс законне покарання за свої дії.

Крім того, оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки 6-го прикордонного загону ГВЗВВБ "Захід" затримали 24-річного мешканця Рожищенської громади, який намагався незаконно перетнути державний кордон. Під час спроби правопорушник також пропонував хабар, щоб уникнути відповідальності.