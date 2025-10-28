Перевозили уклонистов в Венгрию - на Харьковщине разоблачили схему

Задержание фигуранта. Иллюстративное фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

На Харьковщине правоохранители разоблачили незаконную схему переправки военнообязанных мужчин через границу в Венгрию. Организатором преступной деятельности оказался уроженец Донецкой области, который сейчас находится за границей. Именно он занимался поиском "клиентов", коммуникацией и распределением средств, а связь с теми, кто хотел покинуть страну, поддерживал исключительно через мессенджеры.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в Telegram.

Детали дела

Для реализации плана организатор привлек доверенное лицо — 38-летнего военнослужащего из Харькова. Именно он отвечал за практическую часть схемы: забирать "клиента" из определенного места в городе и доставлять в Ужгород, минуя блокпосты и помогая пересечь государственную границу. За свои действия военный должен был получить 2 тысячи долларов, остальные средства "клиент" передавал бы еще одному доверенному лицу организатора на Закарпатье.

Путь побега стоил заказчикам 15 тысяч долларов США. Благодаря совместным действиям оперативников Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции, следователей полиции Харьковщины и военной контрразведки СБУ фигуранта задержали во время получения денег.

Сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области сотрудник пограничной службы организовал незаконный канал для выезда мужчин призывного возраста в Молдову, беря плату за "безопасное" пересечение границы. Свою схему он реализовывал, пока правоохранители не разоблачили его деятельность. Сейчас злоумышленник понес законное наказание за свои действия.

Кроме того, оперативники отдела внутренней и собственной безопасности 6-го пограничного отряда ГВЗВВБ "Запад" задержали 24-летнего жителя Рожищенской общины, который пытался незаконно пересечь государственную границу. Во время попытки правонарушитель также предлагал взятку, чтобы избежать ответственности.