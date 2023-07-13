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Допомагали ухилянтам втікати за кордон: у Харкові затримано керівників благодійних фондів

13 липня 2023 14:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Допомагали ухилянтам втікати за кордон: у Харкові затримано керівників двох благодійних фондів
Затримання керівників благодійних організацій. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру керівникам двох благодійних організацій за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Ділки за гроші оформляли ухилянтів в системі "Шлях", як волонтерів. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

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Матеріали справи 

Слідством встановлено, що у червні цього року очільники двох благодійних організацій пообіцяли за 5 тис. доларів США повпливати на посадових осіб державних органів Харківської області щодо внесення відомостей про "клієнта" до системи "Шлях" з метою безперешкодного перетину державного кордону України. 

"Ділки документально оформлювали ухилянтів як "волонтерів" від благодійних фондів", — розповідають правоохоронці.  

11 липня у Харкові правоохоронці затримали керівників двох благодійних організацій у порядку ст. 208 КПК України під час отримання 2000 доларів США у якості частини неправомірної вигоди від "клієнта". Раніше було задокументовано факт одержання 1000 доларів США від цього ж чоловіка. 

Речові докази вилучені під час затримання. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 

Керівникам двох благодійних організацій повідомлено про підозру за фактами одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди та вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші факти та особи, які можуть бути причетними до схеми.

Нагадаємо, що у Полтаві спалахнув скандал, коли молодий чоловік відкрито ухилявся від повістки й ображав українських військових. Конфлікт стався між ним та працівниками ТЦК СП.

Також ми писали про те, що в Україні через військові дії подовжені загальна мобілізація та воєнний стан — до 18 серпня 2023 року. У період дії загальної мобілізації усім військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки.

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