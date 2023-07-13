Помогали уклончанам бежать за границу: в Харькове задержаны руководители двух благотворительных фондов

Задержание руководителей благотворительных организаций. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении руководителям двух благотворительных организаций по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Дельцы за деньги оформляли уклонистов в системе "Путь", как волонтеров.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Материалы дела

Следствием установлено, что в июне этого года руководители двух благотворительных организаций пообещали за 5 тыс. долларов США повлиять на должностных лиц государственных органов Харьковской области о внесении сведений о "клиенте" в систему "Путь" с целью беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

"Дельцы документально оформляли ухилянцев как "волонтеров" от благотворительных фондов", — рассказывают правоохранители.

11 июля в Харькове правоохранители задержали руководителей двух благотворительных организаций в порядке ст. 208 УПК Украины при получении 2000 долларов США в качестве части неправомерной выгоды от "клиента". Ранее было задокументировано факт получения 1000 долларов США от этого же мужчины.

Вещественные доказательства изъяты при задержании. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Руководителям двух благотворительных организаций поставлено в известность о подозрении по фактам получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица, за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды и совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 , ч. 3 ст.369-2 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Устанавливаются другие факты и лица, которые могут быть причастны к схеме.

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