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Помогали уклонистам бежать за границу: в Харькове задержаны руководители благотворительных фондов

13 июля 2023 14:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Помогали уклончанам бежать за границу: в Харькове задержаны руководители двух благотворительных фондов
Задержание руководителей благотворительных организаций. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении руководителям двух благотворительных организаций по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Дельцы за деньги оформляли уклонистов в системе "Путь", как волонтеров. 

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Следствием установлено, что в июне этого года руководители двух благотворительных организаций пообещали за 5 тыс. долларов США повлиять на должностных лиц государственных органов Харьковской области о внесении сведений о "клиенте" в систему "Путь" с целью беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

"Дельцы документально оформляли ухилянцев как "волонтеров" от благотворительных фондов", — рассказывают правоохранители.

11 июля в Харькове правоохранители задержали руководителей двух благотворительных организаций в порядке ст. 208 УПК Украины при получении 2000 долларов США в качестве части неправомерной выгоды от "клиента". Ранее было задокументировано факт получения 1000 долларов США от этого же мужчины.

Вещественные доказательства изъяты при задержании. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Руководителям двух благотворительных организаций поставлено в известность о подозрении по фактам получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица, за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды и совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 , ч. 3 ст.369-2 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Устанавливаются другие факты и лица, которые могут быть причастны к схеме.

Напомним, что в Полтаве разразился скандал, когда молодой человек открыто уклонялся от повестки и оскорблял украинских военных . Конфликт произошел между ним и работниками ТЦК СП.

Также мы писали о том, что в Украине из-за военных действий продлены общая мобилизация и военное положение — до 18 августа 2023 года . В период действия всеобщей мобилизации всем военнообязанным мужчинам вручают повестки.

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