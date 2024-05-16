Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Допомагав РФ готувати наступ на Харківщині — 18-річному зраднику загрожує довічне arrow

Допомагав РФ готувати наступ на Харківщині — 18-річному зраднику загрожує довічне

16 травня 2024 10:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Допомагав РФ готувати наступ на Харківщині — 18-річному зраднику загрожує довічне
Затриманий зрадник. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Працівники Служби безпеки затримали 18-річного зрадника, який допомагав російським ворогам готувати наступ на Харківщині. За співпрацю з окупантами фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили у СБУ у четвер, 16 травня. 

Читайте також:

Які вказівки ворога виконував фігурант

За даними СБУ, зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони Харкова. Дана інформація потрібна була ворогові, щоб спланувати наступальні дії у регіоні. 

Для того, щоб виконати поставлені "завдання", чоловік обходив місто пішки та намагався знайти місця перебування українських захисників. Знайшовши такі, фігурант фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки "звіту". 

Зрадника затримали 

СБУ вдалося завчасно викрити зловмисника, у той момент він якраз фотографував військовий об’єкт. 

Затриманим зрадником виявився 18-річний житель Харкова. Його завербував кадровий співробітник управління ФСБ у Бєлгородській області. 

"До уваги" російської спецслужби молодик потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, який шукав "швидкий" заробіток", — йдеться у повідомленні. 

Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення. 

null
Листування фігуранта з ворогом. Фото: СБУ
null
Листування фігуранта з ворогом. Фото: СБУ

 

Нагадаємо, правоохоронці викрили в Одесі чоловіка, який коригував ракетні удари країни-агресорки. Зловмисник фільмував наслідки атак на місто та оперативно надсилав усю інформацію окупантам, за що йому загрожує довічне ув'язнення.

Також ми повідомляли, що жителя Миколаєва визнали винним у державній зраді та співпраці з агентами ворожої розвідки. Чоловік, перебуваючи на службі у ЗСУ, коригував удари ворога.

СБУ
війна
Харків
росіяни
Харківська область
окупанти
Колаборант
війна в Україні
зрада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників