Допомагав РФ готувати наступ на Харківщині — 18-річному зраднику загрожує довічне

Затриманий зрадник. Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки затримали 18-річного зрадника, який допомагав російським ворогам готувати наступ на Харківщині. За співпрацю з окупантами фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили у СБУ у четвер, 16 травня.

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За даними СБУ, зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони Харкова. Дана інформація потрібна була ворогові, щоб спланувати наступальні дії у регіоні.

Для того, щоб виконати поставлені "завдання", чоловік обходив місто пішки та намагався знайти місця перебування українських захисників. Знайшовши такі, фігурант фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки "звіту".

Зрадника затримали

СБУ вдалося завчасно викрити зловмисника, у той момент він якраз фотографував військовий об’єкт.

Затриманим зрадником виявився 18-річний житель Харкова. Його завербував кадровий співробітник управління ФСБ у Бєлгородській області.

"До уваги" російської спецслужби молодик потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, який шукав "швидкий" заробіток", — йдеться у повідомленні.

Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Листування фігуранта з ворогом. Фото: СБУ

Листування фігуранта з ворогом. Фото: СБУ

Нагадаємо, правоохоронці викрили в Одесі чоловіка, який коригував ракетні удари країни-агресорки. Зловмисник фільмував наслідки атак на місто та оперативно надсилав усю інформацію окупантам, за що йому загрожує довічне ув'язнення.

Також ми повідомляли, що жителя Миколаєва визнали винним у державній зраді та співпраці з агентами ворожої розвідки. Чоловік, перебуваючи на службі у ЗСУ, коригував удари ворога.