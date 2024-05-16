Помогал РФ готовить наступление на Харьковщине — 18-летнему изменнику грозит пожизненное

Задержанный предатель. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности задержали 18-летнего предателя, который помогал российским врагам готовить наступление на Харьковщине. За сотрудничество с оккупантами фигуранту грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в СБУ в четверг, 16 мая.

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По данным СБУ, злоумышленник собирал информацию о подразделениях ВСУ, которые привлечены к обороне Харькова. Данная информация нужна была врагу, чтобы спланировать наступательные действия в регионе.

Для того чтобы выполнить поставленные "задания", мужчина обходил город пешком и пытался найти места пребывания украинских защитников. Обнаружив такие, фигурант фотографировал их и обозначал координаты на картах Google для подготовки отчета.

Предателя задержали

СБУ удалось заблаговременно разоблачить злоумышленника, в тот момент он как раз фотографировал военный объект.

Задержанным предателем оказался 18-летний житель Харькова. Его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ в Белгородской области.

"Вниманию" российской спецслужбы молодой человек попал как активный пользователь российских Телеграмм-каналов, который искал "быстрый" заработок", — говорится в сообщении.

Пока фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Переписка фигуранта с врагом. Фото: СБУ

Переписка фигуранта с врагом. Фото: СБУ

Напомним, правоохранители разоблачили в Одессе мужчину, корректировавшему ракетные удары страны-агрессора. Злоумышленник снимал последствия атак на город и оперативно отправлял всю информацию оккупантам, за что ему грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что житель Николаева признан виновным в государственной измене и сотрудничестве с агентами вражеской разведки. Мужчина, находясь на службе в ВСУ, корректировал удары врага.