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Помогал РФ готовить наступление на Харьковщине — 18-летнему изменнику грозит пожизненное

16 мая 2024 10:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Помогал РФ готовить наступление на Харьковщине — 18-летнему изменнику грозит пожизненное
Задержанный предатель. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сотрудники Службы безопасности задержали 18-летнего предателя, который помогал российским врагам готовить наступление на Харьковщине. За сотрудничество с оккупантами фигуранту грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в СБУ в четверг, 16 мая.

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По данным СБУ, злоумышленник собирал информацию о подразделениях ВСУ, которые привлечены к обороне Харькова. Данная информация нужна была врагу, чтобы спланировать наступательные действия в регионе.

Для того чтобы выполнить поставленные "задания", мужчина обходил город пешком и пытался найти места пребывания украинских защитников. Обнаружив такие, фигурант фотографировал их и обозначал координаты на картах Google для подготовки отчета.

Предателя задержали

СБУ удалось заблаговременно разоблачить злоумышленника, в тот момент он как раз фотографировал военный объект.

Задержанным предателем оказался 18-летний житель Харькова. Его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ в Белгородской области.

"Вниманию" российской спецслужбы молодой человек попал как активный пользователь российских Телеграмм-каналов, который искал "быстрый" заработок", — говорится в сообщении.

Пока фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

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Переписка фигуранта с врагом. Фото: СБУ
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Переписка фигуранта с врагом. Фото: СБУ

 

Напомним, правоохранители разоблачили в Одессе мужчину, корректировавшему ракетные удары страны-агрессора. Злоумышленник снимал последствия атак на город и оперативно отправлял всю информацию оккупантам, за что ему грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что житель Николаева признан виновным в государственной измене и сотрудничестве с агентами вражеской разведки. Мужчина, находясь на службе в ВСУ, корректировал удары врага.

СБУ
война
Харьков
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