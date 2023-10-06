Допоміг обстріляти "Барабашово" й не тільки: у Харкові засудили коригувальника
У Харкові засудили коригувальника російських обстрілів по місту та області. За ґратами фігурант проведе 12 років.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Засудження коригувальника обстрілів
"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Правопорушнику призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Прокурори довели, що після початку повномасштабного вторгнення РФ фігурант зв'язався з представниками російської воєнної розвідки через Telegram-бот. Зловмисник почав співпрацювати з ворогом.
Поплічник окупантів збирав інформацію про розміщення військової техніки та особового складу ЗСУ на території Харкова і області.
"Коригувальник надсилав скриншоти мап місцевості з позначеннями місць базування підрозділів українських військових, які виконували бойові завдання з надання відсічі збройній агресії РФ. Отриману інформацію ворог використовував для завдання ударів по Харкову, у тому числі по найбільшому ринку міста "Барабашово", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали поплічника ворога ще в серпні минулого року.
Нагадаємо, в Одеській області викрили чоловіка, який збирав дані про агентурний апарат українських спецслужб та позиції ЗСУ. Колаборант з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами.
Також ми писали, що у Чернігівській області засудили командира одного з підрозділів російських окупантів. Вироком суду він отримав 12 років позбавлення волі.