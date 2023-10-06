Допоміг обстріляти "Барабашово" й не тільки: у Харкові засудили коригувальника

Правоохоронець та засуджений коригувальник обстрілів. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Харкові засудили коригувальника російських обстрілів по місту та області. За ґратами фігурант проведе 12 років.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Правопорушнику призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Прокурори довели, що після початку повномасштабного вторгнення РФ фігурант зв'язався з представниками російської воєнної розвідки через Telegram-бот. Зловмисник почав співпрацювати з ворогом.

Поплічник окупантів збирав інформацію про розміщення військової техніки та особового складу ЗСУ на території Харкова і області.

"Коригувальник надсилав скриншоти мап місцевості з позначеннями місць базування підрозділів українських військових, які виконували бойові завдання з надання відсічі збройній агресії РФ. Отриману інформацію ворог використовував для завдання ударів по Харкову, у тому числі по найбільшому ринку міста "Барабашово", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали поплічника ворога ще в серпні минулого року.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області викрили чоловіка, який збирав дані про агентурний апарат українських спецслужб та позиції ЗСУ. Колаборант з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами.

Також ми писали, що у Чернігівській області засудили командира одного з підрозділів російських окупантів. Вироком суду він отримав 12 років позбавлення волі.