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Помог обстрелять "Барабашово" и не только: в Харькове осудили корректировщика

6 октября 2023 19:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Помог обстрелять "Барабашово" и не только: в Харькове осудили корректировщика
Правоохранитель и осужденный корректировщик обстрелов. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове осудили корректировщика российских обстрелов по городу и области. За решеткой фигурант проведет 12 лет.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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"При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал гражданина виновным в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении, расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Правонарушителю назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Прокуроры доказали, что после начала полномасштабного вторжения в РФ фигурант связался с представителями российской военной разведки через Telegram-бот. Злоумышленник начал сотрудничать с врагом.

Приспешник оккупантов собирал информацию о размещении военной техники и личного состава ВСУ на территории Харькова и области.

"Корректировщик присылал скриншоты карт местности с обозначениями мест базирования подразделений украинских военных, которые выполняли боевые задачи по оказанию отпора вооруженной агрессии РФ. Полученную информацию враг использовал для нанесения ударов по Харькову, в том числе по крупнейшему рынку города "Барабашово", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали приспешника врага еще в августе прошлого года.

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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.

Также мы писали, что в Черниговской области был осужден командир одного из подразделений российских оккупантов. Приговором суда он получил 12 лет лишения свободы.

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