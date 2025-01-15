Погода у Харкові та в області 16 січня — прогноз від синоптиків

Дороги будуть небезпечними — прогноз погоди у Харкові на завтра
У Харкові та по області в четвер, 16 січня, прогнозують хмарну погоду. Водіїв та пішоходів попереджають про ожеледицю.
Про це повідомляє пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди в Харківській області 16 січня
На Харківщині 16 січня синоптики прогнозують, що буде хмарна погода з періодичними проясненнями. У нічний час можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, подекуди спостерігатиметься слабка ожеледь.
Вдень суттєвих опадів не передбачається, однак на дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця, що ускладнюватиме рух транспорту.
Північно-західний вітер віятиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 °С до +2 °С, а вдень прогріється до -1 °С...+4 °С.
Прогноз погоди у Харкові 16 січня
У Харкові нічна погода також супроводжуватиметься опадами – очікується мокрий сніг та дощ, можливе утворення слабкої ожеледі. Вдень опади припиняться, а температура збережеться в межах 0°...-2 °С вночі та 0°...+2 °С вдень.
Нагадаємо, синоптики попередили про снігопад в Україні на сьогодні, 15 січня.
А синоптик Наталка Діденко попередила про антициклон Beate, який накриє Україну відзавтра, 16 січня.
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