Погода у Харкові та в області 16 січня — прогноз від синоптиків

Ожеледиця на вулиці. Фото: УНІАН

У Харкові та по області в четвер, 16 січня, прогнозують хмарну погоду. Водіїв та пішоходів попереджають про ожеледицю.

Про це повідомляє пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Прогноз погоди в Харківській області 16 січня

Погода в Харківській області на 16 січня. Фото: скриншот

На Харківщині 16 січня синоптики прогнозують, що буде хмарна погода з періодичними проясненнями. У нічний час можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, подекуди спостерігатиметься слабка ожеледь.

Вдень суттєвих опадів не передбачається, однак на дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця, що ускладнюватиме рух транспорту.

Північно-західний вітер віятиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 °С до +2 °С, а вдень прогріється до -1 °С...+4 °С.

Прогноз погоди у Харкові 16 січня

Погодинний прогноз погоди у Харкові на 16 січня. Фото: Метеорог

У Харкові нічна погода також супроводжуватиметься опадами – очікується мокрий сніг та дощ, можливе утворення слабкої ожеледі. Вдень опади припиняться, а температура збережеться в межах 0°...-2 °С вночі та 0°...+2 °С вдень.

Нагадаємо, синоптики попередили про снігопад в Україні на сьогодні, 15 січня.

А синоптик Наталка Діденко попередила про антициклон Beate, який накриє Україну відзавтра, 16 січня.