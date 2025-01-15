Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Дороги будуть небезпечними — прогноз погоди у Харкові на завтра arrow

Дороги будуть небезпечними — прогноз погоди у Харкові на завтра

15 січня 2025 14:12
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Харкові та в області 16 січня — прогноз від синоптиків
Ожеледиця на вулиці. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

У Харкові та по області в четвер, 16 січня, прогнозують хмарну погоду. Водіїв та пішоходів попереджають про ожеледицю. 

Про це повідомляє пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди в Харківській області 16 січня

Погода в Харківській області 16 січня
Погода в Харківській області на 16 січня. Фото: скриншот

На Харківщині 16 січня синоптики прогнозують, що буде хмарна погода з періодичними проясненнями. У нічний час можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, подекуди спостерігатиметься слабка ожеледь.

Вдень суттєвих опадів не передбачається, однак на дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця, що ускладнюватиме рух транспорту.

Північно-західний вітер віятиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 °С до +2 °С, а вдень прогріється до -1 °С...+4 °С.

Прогноз погоди у Харкові 16 січня

null
Погодинний прогноз погоди у Харкові на 16 січня. Фото: Метеорог

У Харкові нічна погода також супроводжуватиметься опадами – очікується мокрий сніг та дощ, можливе утворення слабкої ожеледі. Вдень опади припиняться, а температура збережеться в межах 0°...-2 °С вночі та 0°...+2 °С вдень.

Нагадаємо, синоптики попередили про снігопад в Україні на сьогодні, 15 січня. 

А синоптик Наталка Діденко попередила про антициклон Beate, який накриє Україну відзавтра, 16 січня. 

погода Харків Харківська область синоптик прогноз погоди

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:33 Прокуратура повернула киянам земельну ділянку на березі Дніпра

Text

14:30 Переговори Зеленського з Туском й Дудою — зустріч онлайн

14:29 Суд не допоміг — на Одещині жінка знущалася над співмешканцем

14:26 У Харкові ТЦК безпідставно оштрафував чоловіка — що вирішив суд

14:12 Дороги будуть небезпечними — прогноз погоди у Харкові на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:02 Спали ФСБшника — СБУ закликає молодь протидіяти ворогу

13:57 Ворогу не втекти — прикордонники знищили катер РФ на півдні

Text

13:50 Нардеп висловився чому 18-річні хлопці не можуть бути військовими

13:38 На Львівщині суд оштрафував чоловіка, який хотів перебігти дорогу

Text

13:31 У штабах зараз втричі більше військових, ніж на фронті, — нардеп

14:33 Прокуратура повернула киянам земельну ділянку на березі Дніпра

14:29 Суд не допоміг — на Одещині жінка знущалася над співмешканцем

14:26 У Харкові ТЦК безпідставно оштрафував чоловіка — що вирішив суд

14:12 Дороги будуть небезпечними — прогноз погоди у Харкові на завтра

14:02 Спали ФСБшника — СБУ закликає молодь протидіяти ворогу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:57 Ворогу не втекти — прикордонники знищили катер РФ на півдні

13:38 На Львівщині суд оштрафував чоловіка, який хотів перебігти дорогу

13:29 Колишній податківець очолив АМПУ — що відомо про нового голову

13:26 Субсидії на тверде паливо у 2025 році — як змінився розмір виплат

13:14 Росія завдала авіаудару по багатоповерхівці в Краматорську — фото

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Ексклюзив

06:37 Наслідки екотерору з боку РФ — що буде з Чорним морем

14 січня 2025

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

Text

14:30 Переговори Зеленського з Туском й Дудою — зустріч онлайн

Text

13:50 Нардеп висловився чому 18-річні хлопці не можуть бути військовими

Text

13:31 У штабах зараз втричі більше військових, ніж на фронті, — нардеп

Text

13:00 Візит Зеленського в Польщу та ситуація на фронті — ефір День.LIVE

Text

10:24 Експерт пояснив, чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:36 План Трампа по Україні і мобілізація молоді — ефір Ранок.LIVE

Text

01:30 Знизять мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво

6 січня 2025

03:16 Перший корисний, але смачний торт — без важкості в животі