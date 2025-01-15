Погода в Харькове и в области 16 января — прогноз от синоптиков

Гололедица на улице. Фото: УНИАН

В Харькове и по области в четверг, 16 января, прогнозируют облачную погоду. Водителей и пешеходов предупреждают о гололедице.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 16 января

Погода в Харьковской области на 16 января. Фото: скриншот

На Харьковщине 16 января синоптики прогнозируют, что будет облачная погода с периодическими прояснениями. В ночное время возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами будет наблюдаться слабый гололед.

Днем существенных осадков не предвидится, однако на дорогах местами будет образовываться гололедица, что усложнит движение транспорта.

Северо-западный ветер будет веять со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 °С до +2 °С, а днем прогреется до -1 °С...+4 °С.

Прогноз погоды в Харькове 16 января

Почасовой прогноз погоды в Харькове на 16 января. Фото: Метеорог

В Харькове ночная погода также будет сопровождаться осадками - ожидается мокрый снег и дождь, возможно образование слабого гололеда. Днем осадки прекратятся, а температура сохранится в пределах 0°...-2 °С ночью и 0°С...+2 °С днем.

Напомним, синоптики предупредили о снегопаде в Украине на сегодня, 15 января.

А синоптик Наталья Диденко предупредила об антициклоне Beate, который накроет Украину с завтрашнего дня, 16 января.