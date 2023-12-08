Дорожники Харківщини на посиленому режимі роботи через негоду — Синєгубов

Робота спецтехніки в негоду. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

На територію Харківської області заходить черговий циклон через що дорожні служби переходять у посилений режим роботи. Негода у вигляді снігу та хуртовини охопить майже увесь регіон.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації, Олега Синєгубова, дорожні служби Харківської області введені у посиленому режимі роботи в зв'язку із надходженням циклону. Прогноз погоди передбачає інтенсивні снігопади та хуртовину, що охопить майже всю область, зокрема Лозову, Барвінкове та Близнюки, де прогнозується крижаний дощ та ожеледиця.

У відповідь на ці прогнозовані ускладнення, дорожні служби активізували підготовку та прийняли заходи для забезпечення безпеки дорожнього руху. За даними повідомлення, вже готові до використання 90 одиниць спецтехніки, яка буде задіяна для обробки доріг протиожеледними матеріалами та забезпечення прохідності населених пунктів.

Очільник області закликав мешканців області бути особливо обережними та у разі ускладнень руху на дорогах звертатися до диспетчера ДП "Харківський облавтодор" за номерами телефонів: (057) 336-77-00; (057)336-79-33; +38-050-415-21-03. Також доступна "гаряча лінія" Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області за номером: +38-067-400-60-80.

Нагадаємо, що синоптики попереджають про ожеледицю в усіх областях України, окрім західних, та налипання мокрого снігу в Одеській та інших областях. Всюди, крім півдня, в Україні продовжує лютувати мороз до -9 °C.

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