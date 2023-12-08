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Дорожники Харьковщины на усиленном режиме работы из-за непогоды — Синегубов

8 декабря 2023 17:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Дорожники Харьковщины на усиленном режиме работы из-за непогоды — Синегубов
Работа спецтехники в непогоду. Фото: Олег Синегубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На территорию Харьковской области заходит очередной циклон, из-за чего дорожные службы переходят в усиленный режим работы. Ненастье в виде снега и метели охватит почти весь регион.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, дорожные службы Харьковской области введены в усиленном режиме работы в связи с поступлением циклона. Прогноз погоды предполагает интенсивные снегопады и метель, которая охватит почти всю область, в частности Лозовую, Барвенково и Близнецы, где прогнозируется ледяной дождь и гололедица.

В ответ на эти прогнозируемые осложнения дорожные службы активизировали подготовку и приняли меры по обеспечению безопасности дорожного движения. По данным сообщения, уже готово к использованию 90 единиц спецтехники, которая будет задействована для обработки дорог противогололедными материалами и обеспечения проходимости населенных пунктов.

Глава области призвал жителей области быть особенно осторожными и в случае осложнений движения на дорогах обращаться к диспетчеру ГП "Харьковский облавтодор" по телефонам: (057) 336-77-00; (057) 336-79-33; +38-050-415-21-03. Также доступна горячая линия Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области по номеру: +38-067-400-60-80.

Напомним, что синоптики предупреждают об гололеде во всех областях Украины , кроме западных, и налипания мокрого снега в Одесской и других областях. Повсюду, кроме юга, в Украине продолжает свирепствовать мороз до -9 °C.

Также мы писали о том, что глава управления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцев ждет несколько "напряженных недель" в энергетике .

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