Прогноз погоди на 4 березня — в Харкові очікується дощ, мокрий сніг і ожеледиця

Жінка йде в мокрий сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 4 березня, в Харкові та області очікується хмарна погода з невеликими опадами. Вночі та вранці на дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Буде вітряна погода та слизькі дороги

Погода в Харкові та області на 4 березня. Фото: скриншот

За прогнозом синоптиків, у Харківській області 4 березня буде хмарно. Вночі істотних опадів не очікується, однак удень можливий невеликий дощ та мокрий сніг.

Вночі та вранці на дорогах місцями утвориться ожеледиця. Вітер уночі північно-західний, удень зміниться на південно-західний, 9–14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі 0...-5 °С, вдень 0...+5 °.

У Харкові вночі без істотних опадів, удень — невеликий дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень +2...+4 °С.

Прогноз на 5–8 березня

5 березня — хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади. Температура вночі -3...+2 °С, вдень 0...+5 °С тепла.

6 березня — хмарно, невеликі опади. Температура вночі -4...+1 °С, вдень -1...+4 °С.

7 березня — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі -2...-7 °С, вдень -1...+4 °С.

8 березня — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі 0...-5 °С, вдень +2...+7 °С тепла.

Кліматичні рекорди Харкова сьогодні, 3 березня

Кліматичні дані Харкова, 3 березня. Фото: скриншот

Як передає Харківський регіональний центр з гідрометеорології, в цей день, мінімальна температура повiтря була -20,8 °С у 1987 році. Максимальна —+11,4 °С у 1995 році.

Раніше ми розповідали, як українці пережили найважчу зиму 2025-2026 років.

Також ми передавали, яким знакам Зодіаку принесе фінансову фортуну перший тиждень весни.