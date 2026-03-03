Прогноз погоди на 4 березня — в Харкові очікується дощ, мокрий сніг і ожеледиця

Дощ і мокрий сніг — синоптики дали прогноз погоди в Харкові на завтра
У вівторок, 4 березня, в Харкові та області очікується хмарна погода з невеликими опадами. Вночі та вранці на дорогах можлива ожеледиця.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Буде вітряна погода та слизькі дороги
За прогнозом синоптиків, у Харківській області 4 березня буде хмарно. Вночі істотних опадів не очікується, однак удень можливий невеликий дощ та мокрий сніг.
Вночі та вранці на дорогах місцями утвориться ожеледиця. Вітер уночі північно-західний, удень зміниться на південно-західний, 9–14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі 0...-5 °С, вдень 0...+5 °.
У Харкові вночі без істотних опадів, удень — невеликий дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень +2...+4 °С.
Прогноз на 5–8 березня
5 березня — хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади. Температура вночі -3...+2 °С, вдень 0...+5 °С тепла.
6 березня — хмарно, невеликі опади. Температура вночі -4...+1 °С, вдень -1...+4 °С.
7 березня — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі -2...-7 °С, вдень -1...+4 °С.
8 березня — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі 0...-5 °С, вдень +2...+7 °С тепла.
Кліматичні рекорди Харкова сьогодні, 3 березня
Як передає Харківський регіональний центр з гідрометеорології, в цей день, мінімальна температура повiтря була -20,8 °С у 1987 році. Максимальна —+11,4 °С у 1995 році.
