Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове завтра ожидается дождь и мокрый снег

В Харькове завтра ожидается дождь и мокрый снег

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 17:08
Прогноз погоды на 4 марта — по словам синоптиков, ожидается дождь, мокрый снег и гололедица
Женщина идет в мокрый снег на улице. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 3 марта в Харькове ожидается пасмурная погода с дождем и мокрым снегом. В утренние часы водителей предупреждают о скользких дорогах.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Будет ветреная погода и скользкие дороги

Прогноз погоды на 4 марта в Харькове
Погода в Харькове и области на 4 марта. Фото: скриншот

По прогнозу синоптиков, в Харьковской области 4 марта будет облачно. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем возможен небольшой дождь и мокрый снег.

Ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем сменится на юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха в области составит ночью 0...-5 °С, днем 0...+5°.

В Харькове ночью без существенных осадков, днем — небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +2...+4 °С.

Прогноз на 5-8 марта

5 марта — облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки. Температура ночью -3...+2 °С, днем 0...+5 °С тепла.

6 марта — облачно, небольшие осадки. Температура ночью -4...+1 °С, днем -1...+4 °С.

7 марта — переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -2...-7 °С, днем -1...+4 °С.

8 марта — переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 0...-5 °С, днем +2...+7 °С тепла.

Климатические рекорды Харькова сегодня, 3 марта

Температурные рекорды в Харькове 3 марта
Климатические данные Харькова, 3 марта. Фото: скриншот

Как передает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, в этот день, минимальная температура воздуха была -20,8 °С в 1987 году. Максимальная — +11,4 °С в 1995 году.

Ранее мы рассказывали, как украинцы пережили самую тяжелую зиму 2025-2026 годов.

Также мы передавали, каким знакам Зодиака принесет финансовую фортуну первая неделя весны.

погода Харьков синоптик дождь прогноз погоды
Дмитрий Крючков - редактор
Автор:
Дмитрий Крючков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации