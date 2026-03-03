Прогноз погоды на 4 марта — по словам синоптиков, ожидается дождь, мокрый снег и гололедица

Женщина идет в мокрый снег на улице. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 3 марта в Харькове ожидается пасмурная погода с дождем и мокрым снегом. В утренние часы водителей предупреждают о скользких дорогах.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Будет ветреная погода и скользкие дороги

Погода в Харькове и области на 4 марта. Фото: скриншот

По прогнозу синоптиков, в Харьковской области 4 марта будет облачно. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем возможен небольшой дождь и мокрый снег.

Ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем сменится на юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха в области составит ночью 0...-5 °С, днем 0...+5°.

В Харькове ночью без существенных осадков, днем — небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +2...+4 °С.

Прогноз на 5-8 марта

5 марта — облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки. Температура ночью -3...+2 °С, днем 0...+5 °С тепла.

6 марта — облачно, небольшие осадки. Температура ночью -4...+1 °С, днем -1...+4 °С.

7 марта — переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -2...-7 °С, днем -1...+4 °С.

8 марта — переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 0...-5 °С, днем +2...+7 °С тепла.

Климатические рекорды Харькова сегодня, 3 марта

Климатические данные Харькова, 3 марта. Фото: скриншот

Как передает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, в этот день, минимальная температура воздуха была -20,8 °С в 1987 году. Максимальная — +11,4 °С в 1995 году.

