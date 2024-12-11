Прогноз погоди у Харкові на завтра 12 грудня від Укргідрометцентру

Жіночка під парасолькою взимку. Фото: Новини.LIVE

У Харківській області 12 грудня очікується хмарна погода з дощем, який уночі та вдень переходитиме у мокрий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах і слабке налипання сніг.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Погода на Харківщині 12 грудня

Завтра у Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у регіоні буде дощ із переходом у мокрий сніг. Також невеликий мокрий сніг прогнозується зимою.

Синоптики попереджають мешканців про слабке налипання мокрого снігу та про ожеледицю на дорогах вдень. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься від -2...+3 °С.

Погода в Україні 12 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Харкові 12 грудня

Вночі на харків'ян очікує дощ, який перейде у мокрий сніг. Ідентична погода буде і вдень. Синоптики також прогнозують слабке налипання мокрого снігу, а вдень на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме близько 0 °С.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області 12 грудня очікується хмарна з проясненнями погода, вдень і вночі незначний сніг. Максимальна температура повітря сягатиме +3 °С.

Загалом протягом цього тижня, 9-15 грудня, буде вологою та вітряною. Однак температура повітря очікується з аномально високими показниками.