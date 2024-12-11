Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Дощ перейде у мокрий сніг — прогноз погоди у Харкові завтра arrow

Дощ перейде у мокрий сніг — прогноз погоди у Харкові завтра

11 грудня 2024 21:03
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Харкові на завтра 12 грудня від Укргідрометцентру
Жіночка під парасолькою взимку. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У Харківській області 12 грудня очікується хмарна погода з дощем, який уночі та вдень переходитиме у мокрий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах і слабке налипання сніг.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

Читайте також:

Погода на Харківщині 12 грудня

Завтра у Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у регіоні буде дощ із переходом у мокрий сніг. Також невеликий мокрий сніг прогнозується зимою.

Синоптики попереджають мешканців про слабке налипання мокрого снігу та про ожеледицю на дорогах вдень. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.  

Температура повітря протягом доби коливатиметься від  -2...+3 °С.

погода
Погода в Україні 12 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Харкові 12 грудня

Вночі на харків'ян очікує дощ, який перейде у мокрий сніг. Ідентична погода буде і вдень. Синоптики також прогнозують слабке налипання мокрого снігу, а вдень на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме близько 0 °С.

Дощ перейде у мокрий сніг — прогноз погоди у Харкові завтра - фото 2
Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області 12 грудня очікується хмарна з проясненнями погода, вдень і вночі незначний сніг. Максимальна температура повітря сягатиме +3 °С.

Загалом протягом цього тижня, 9-15 грудня, буде вологою та вітряною. Однак температура повітря очікується з аномально високими показниками.

погода Харків Укргідрометцентр Харківська область синоптик прогноз погоди

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:26 Масштабний збій стався у низці додатків Meta — що відомо

21:11 Яка ситуація в Грузії на другий тиждень протестів — прямий ефір

21:09 В ОП відреагували на ідею Орбана щодо "різдвяного перемир'я"

21:03 Дощ перейде у мокрий сніг — прогноз погоди у Харкові завтра

20:34 Поліція викрила масштабну схему поборів на українській залізниці

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

20:25 Синоптики закликали водіїв бути обережними завтра

20:20 Знадобиться всім клієнтам — яка послуга з’явилася в Київстарі

20:14 Статус УБД — підстави для його отримання

20:04 Зеленський повідомив про перші результати запуску єПідтримки

20:02 На Київщині жінка вбила чоловіка під час сварки — що вирішив суд

21:26 Масштабний збій стався у низці додатків Meta — що відомо

21:11 Яка ситуація в Грузії на другий тиждень протестів — прямий ефір

21:09 В ОП відреагували на ідею Орбана щодо "різдвяного перемир'я"

21:03 Дощ перейде у мокрий сніг — прогноз погоди у Харкові завтра

20:34 Поліція викрила масштабну схему поборів на українській залізниці

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

20:25 Синоптики закликали водіїв бути обережними завтра

20:20 Знадобиться всім клієнтам — яка послуга з’явилася в Київстарі

20:14 Статус УБД — підстави для його отримання

20:04 Зеленський повідомив про перші результати запуску єПідтримки

20:02 На Київщині жінка вбила чоловіка під час сварки — що вирішив суд

Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

Text

17:55 Зеленський екстрено викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:03 Військовий експерт різко висловився щодо мобілізації 18-річних

Text

13:44 Дикий назвав місто, якому загрожує повторна окупація

Text

13:23 Військовий аналітик пояснив, як Запоріжжя готується до оборони

Text

13:00 Трамп про закінчення війни та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

12:36 Протести в Грузії — влада посилює репресії проти мітингарів

Text

09:54 Дикий пояснив до чого готується РФ та чому не форсує Дніпро

Text

09:24 Податкове резидентство за кордоном — Гетманцев дав пораду

Text

08:25 Архітектор оцінив ризики обвалу моста Метро та Патона у Києві

Text

08:00 Авіаудар РФ по Запоріжжю та обмеження переказів — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника