Прогноз погоды в Харькове на завтра 12 декабря от Укргидрометцентра

Дождь перейдет в мокрый снег — прогноз погоды в Харькове
В Харьковской области 12 декабря облачно с дождем, который ночью и днем будет переходить в мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и слабом налипании снега.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.
Погода в Харьковской области 12 декабря
В Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в регионе пройдет дождь с переходом в мокрый снег. Небольшой мокрый снег прогнозируется зимой.
Синоптики предупреждают жителей о слабом налипании мокрого снега и о гололедице на дорогах днем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3 °С.
Погода в Харькове 12 декабря
Ночью харьковчан ожидает дождь, который перейдет в мокрый снег. Идентичная погода будет и днем. Синоптики также прогнозируют слабое налипание мокрого снега, а днем на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток составит около 0 °С.
Напомним, во Львовской области 12 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, днем и ночью небольшой снег. Максимальная температура воздуха будет достигать +3 °С.
В течение этой недели, 9-15 декабря, будет влажной и ветреной. Однако температура воздуха ожидается с аномально высокими показателями.
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