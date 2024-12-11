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Дождь перейдет в мокрый снег — прогноз погоды в Харькове

11 декабря 2024 21:03
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Харькове на завтра 12 декабря от Укргидрометцентра
Женщина под зонтиком зимой. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Харьковской области 12 декабря облачно с дождем, который ночью и днем будет переходить в мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и слабом налипании снега.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Погода в Харьковской области 12 декабря

В Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в регионе пройдет дождь с переходом в мокрый снег. Небольшой мокрый снег прогнозируется зимой.

Синоптики предупреждают жителей о слабом налипании мокрого снега и о гололедице на дорогах днем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3 °С.

погода
Погода в Украине 12 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Харькове 12 декабря

Ночью харьковчан ожидает дождь, который перейдет в мокрый снег. Идентичная погода будет и днем. Синоптики также прогнозируют слабое налипание мокрого снега, а днем на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток составит около 0 °С.

Дождь перейдет в мокрый снег — прогноз погоды в Харькове - фото 2
Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области 12 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, днем и ночью небольшой снег. Максимальная температура воздуха будет достигать +3 °С.

В течение этой недели, 9-15 декабря, будет влажной и ветреной. Однако температура воздуха ожидается с аномально высокими показателями.

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