Яка погода буде в Харкові та на Харківщині 27 квітня 2025 року — прогноз синоптиків

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Василь Голосний

У неділю, 27 квітня, в Харкові та на Харківщині буде мінливо хмарна погода. Очікуються дощі.

Про це в суботу, 26 квітня, повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Яка погода буде 27 квітня на Харківщині

Уночі без істотних опадів. Удень пройде невеликий дощ. Вітер північної чверті дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак удень його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +1...+6 °С. На поверхні ґрунту будуть заморозки 0...-3 °С. Удень повітря прогріється до +8...+13 °С.

Яка погода буде 27 квітня в Харкові

Уночі істотних опадів не очікується. Удень буде невеликий дощ. Швидкість вітру північної чверть становитиме 7–12 м/с. Температура повітря вночі триматиметься в межах +2...+4 °С, а вдень — +9...+11 °С. На поверхні ґрунту вночі будуть заморозки 0...-3 °С.

Нагадаємо, 27 квітня в Україну прийде похолодання. Будуть заморозки, дощ, а місцями навіть сніг.

Раніше синоптик Наталка Діденко зазначила, що Провідна неділя, 27 квітня, в Україні буде сонячною, але холодною. Також вона назвала регіон, в якому може пройти мокрий сніг.