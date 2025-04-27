Какая погода будет в Харькове и на Харьковщине 27 апреля 2025 года — прогноз синоптиков

Женщина идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: Василий Голосный

В воскресенье, 27 апреля, в Харькове и на Харьковщине будет переменно облачная погода. Ожидаются дожди.

Об этом в субботу, 26 апреля, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Какая погода будет 27 апреля на Харьковщине

Ночью без существенных осадков. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако днем его порывы местами будут достигать 15–20 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +1...+6 °С. На поверхности почвы будут заморозки 0...-3 °С. Днем воздух прогреется до +8...+13 °С.

Какая погода будет 27 апреля в Харькове

Ночью существенных осадков не ожидается. Днем будет небольшой дождь. Скорость ветра северной четверть будет составлять 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +2...+4 °С, а днем — +9...+11 °С. На поверхности почвы ночью будут заморозки 0...-3 °С.

Напомним, 27 апреля в Украину придет похолодание. Будут заморозки, дождь, а местами даже снег.

Ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что Проводное воскресенье, 27 апреля, в Украине будет солнечным, но холодным. Также она назвала регион, в котором может пройти мокрый снег.