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Дощові перспективи та слабкий туман — погода у Харкові завтра

13 листопада 2023 19:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на завтра 14 листопада
Люди тримають парасольки під час дощу. ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Завтра, 14 листопада, у Харкові очікується погода з опадами та проясненнями. Синоптики прогнозують, що вночі не буде значних опадів, але вдень очікується дощ.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Також вночі і ранком можливий слабкий туман, який може утруднити видимість на дорогах. Вітер буде дмухати з позначеного південно-західного напрямку і матиме швидкостi 5-10 м/с. Температура повiтря вночi коливатиметься -1°C до +4°C, а вдень пiднiметься до +5...+10°C.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: windy.com

Якою буде погода в Харкові завтра

У Харкові ситуація буде схожа: вночі без істотних опадів, а вдень очікується дощ. Можлива поява туману вночi та ранком.

Вітер буде дмухати південно-західним напрямком з швидкістю 5-10 м/с. Температура повiтря вночi становитиме +1...+3°C, а вдень пiднiметься +7...+9 °C.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Нагадаємо, що народний синоптик Діденко налякала українців різкою зміною погоди завтра. 

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