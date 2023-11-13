Прогноз погоды в Харькове на завтра 14 ноября.

Люди держат зонтики во время дождя. Иллюстративное фото: УНИАН

14 ноября в Харькове ожидается погода с осадками и прояснениями. Синоптики прогнозируют, что ночью не будет сильных осадков, но днем ожидается дождь.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 14 ноября

Ночью и утром возможен слабый туман, который может затруднить видимость на дорогах. Ветер будет дуть с обозначенного юго-западного направления и будет иметь скорость 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1°C до +4°C, а днем поднимется до +5...+10°C.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: windy.com

Какая будет погода в Харькове завтра

В Харькове ситуация похожая: ночью без существенных осадков, а днем ожидается дождь. Возможно появление тумана ночью и утром.

Ветер будет дуть юго-западным направлением со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +1...+3°C, а днем поднимется +7...+9°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Напомним, что народный синоптик Диденко испугала украинцев резким изменением погоды завтра.