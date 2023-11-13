Прогноз погоды в Харькове на завтра 14 ноября.

Дождевые перспективы и слабый туман — погода в Харькове
14 ноября в Харькове ожидается погода с осадками и прояснениями. Синоптики прогнозируют, что ночью не будет сильных осадков, но днем ожидается дождь.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харьковской области 14 ноября
Ночью и утром возможен слабый туман, который может затруднить видимость на дорогах. Ветер будет дуть с обозначенного юго-западного направления и будет иметь скорость 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1°C до +4°C, а днем поднимется до +5...+10°C.
Какая будет погода в Харькове завтра
В Харькове ситуация похожая: ночью без существенных осадков, а днем ожидается дождь. Возможно появление тумана ночью и утром.
Ветер будет дуть юго-западным направлением со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +1...+3°C, а днем поднимется +7...+9°C.
Напомним, что народный синоптик Диденко испугала украинцев резким изменением погоды завтра.
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