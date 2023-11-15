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Чи потрібна парасолька — синоптики дали прогноз погоди на завтра у Харкові

15 листопада 2023 19:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на 16 листопада
Люди тримають парасольки під час дощу. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові та області на завтра, 16 листопада, очікується хмарна погода з невеликими опадами. Увесь день йтиме сильний дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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По всій області вночі прогнозується невеликий дощ, який продовжиться вдень. Місцями можливий туман. Вітер буде дмухати південно-західним напрямком зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься 0...+5°C, а вдень підніметься до +4...+9°C.

Метеорологічна карта Харківської області. Скриншот: windy.com

Якою буде погода в Харкові завтра

У місті Харкові також очікується вночі невеликий дощ, який триватиме вдень. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде в межах +3...+5°C, а вдень підніметься +6...+8°C.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: windy.com

Зазначимо, що ці опади можуть вплинути на погодні умови, тому рекомендуємо бути готовими до змін та взяти з собою необхідний одяг для комфортного перебування на вулиці.

Нагадаємо, що в Укргідтометцентрі дали невтішний прогноз на завтра. У частині українських областей варто очікувати на невелиці дощі.

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