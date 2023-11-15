Прогноз погоды в Харькове и области на 16 ноября

Люди держат зонтики во время дождя. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харькове и области завтра, 16 ноября, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Весь день будет сильный дождь, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 16 ноября

По всей области ночью прогнозируется небольшой дождь, который продлится днем. Местами возможен туман. Ветер будет дуть юго-западным направлением со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться 0...+5°C, а днем поднимется до +4...+9°C.

Метеорологическая карта Харьковской области. Скриншот: windy.com

Какая будет погода в Харькове завтра

В Харькове также ожидается ночью небольшой дождь, который продлится днем. Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +3...+5°C, а днем поднимется +6...+8°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: windy.com

Эти осадки могут повлиять на погодные условия, поэтому рекомендуем быть готовыми к изменениям и взять с собой необходимую одежду для комфортного пребывания на улице.

Напомним, что в Укргидрометцентре дали нелестный прогноз на завтра. В части украинских областей следует ожидать небольшие дожди.