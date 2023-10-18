Досі не усіх поховали: як оговтуються мешканці села Гроза після трагедії

Люди принесли квіти до місця трагедії. Фото: УНІАН

Ракетний удар по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення РФ. Минулого року селу Гроза виповнилося сто років. Проте сторічний ювілей був затьмарений страшною трагедією, яка призвела до загибелі 59 цивільниих мешканців та привернула увагу всього світу. У цьому спокійному куточку, де після звільнення від окупантів у вересні минулого року залишилося лише близько 330 осіб, горе проникло до кожного будинку. Як люди оговтуються після трагедії та що говорять про винуватців — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Подробиці обстрілу

Маленьке село Гроза, розташоване в Харківській області, тривалий час жило в тиші та спокої. До 5 жовтня 2023 року воно залишалося практично непоміченим, лише за кілька кілометрів від міста Шевченкове. Повз нього проходили автотраси, і лише ті, хто проїжджали повз, могли помітити покажчик на зупинці "Гроза". Проте все змінилося того жахливого дня.

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Тоді у місцевому кафе місцеві мешканці прощалися із Андрієм Козирем. Поминки організував його син Денис. Перед початком війни чоловіки разом перебували у Польщі, але в перші дні приїхали до Львова та прийшли до військкомату. Їх відправили на навчання, а потім перекинули в Попасну у різні групи. Після трьох днів бойових дій батько отримав смертельне поранення в шию. Його захоронили на військовому кладовищі на Дніпропетровщині.

Син продовжував служити, проте в червні за станом здоров'я звільнився. Переїхав у Грозу, одружився — і вирішив перепоховати батька. На поминках зібралися близько 60 людей.

Близько 13:15 росіяни завдали удару по кафе ракетою "Іскандер-М". В один момент будівлі не стало, як і людей, що там перебували. Мешканець села Віктор в цей день працював на своєму підприємстві, і як тільки почув вибух, побіг на місце трагедії.

"Навкруги усе горіло, дим, крики, люди почали збігатись — картина була дуже неприємна. Я подивився на одного загиблого, а в нього м’язи ще рухались, відмирали. Мені аж погано стало", — згадує перші хвилини після обстрілу Володимир.

Тіла загиблих в селі Гроза. Фото: УНІАН

З-під завалів дістали тіла 51 загиблої людини, серед них хлопчик 6 років. Шестеро людей, в тому числі одна дитина, отримали поранення. Усі постраждалі — мешканці села Гроза. Окрім будівлі кафе, яка повністю зруйнована, пошкодження отримали і сусідні будинки.

Місце трагедії. Фото: Новини.LIVE

Місце трагедії. Фото: Новини.LIVE

Місце трагедії. Фото: Новини.LIVE

Місце трагедії. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Кого підозрюють у наведенні ракети

11 жовтня Служба безпеки України назвала двох підозрюваних в організації жахливої атаки на кафе у Грозі — братів Володимира та Дмитра Мамонових. Старший брат Володимир мав досвід роботи в поліції, проте, за інформацією правоохоронців, вони вирішили діяти на боці ворога.

Володимир Мамонов. Фото: пресслужба СБУ

Дмитро Мамонов. Фото: пресслужба СБУ

Посвідчення окупаційної поліції Володимира Мамонова. Фото: пресслужба СБУ

Посвідчення окупаційної поліції Дмитра Мамонова. Фото: пресслужба СБУ 1 / 4

Доля села Гроза та його мешканців була покинута на розсуд навідників, які видали час і місце для атаки, щоб завдати максимальних втрат цивільному населенню. СБУ опублікувала листування, яке підтверджує, що навідники взяли інформацію від мешканців Грози, і, можливо, навіть від тих, хто раніше проживав у селі та залишив його. Ця інформація дозволила Мамоновим визначити момент атаки.

Листування братів Мамонових. Фото: пресслужба СБУ

Листування братів Мамонових. Фото: пресслужба СБУ 1 / 2

Люди у селі позитивно про братів не відгукуються, проте такого від них все одно не очікували. Односельчани розповідають, що старший брат бив односельчан, знущався над ними і був серед тих, хто катував людей в катівнях, які знайшли наші правоохоронці після деокупації Харківщини. Наш співрозмовник Володимир згадує, як під час окупації дісталось і його сину.

"Він дрова заготовляв, спитав у них дозвіл (братів Мамонових. — Ред.). Але після того, як старший (Володимир Мамонов. — Ред.) побачив, що мій син дрова везе, на другий день його забрав до поліції. А там його побили чеченці , спина та ноги — усе було синє. Ще й змусили на них відпрацьовувати 15 діб. Ось такі в нас земляки", — згадує Володимир.

Однокласник старшого з братів, Олександр, розповідає, що батько Володимира звичайний фермер, а його матір протягом кількох років працювала у тому самому кафе, де загинули люди. Про Володимира говорить лише, що той не мав авторитету серед однолітків.

"Невдахою він був у школі, його били та дошку ним витирали", — розповідає Олександр.

Встановлення загиблих

Після трагедії кількість загиблих та поранених продовжувала зростати. У лікарні жертви боролися за свої життя, і багато хто не зміг подолати страшні рани. Криміналісти та експерти поліції працювали, щоб визначити особи загиблих та поранених, але через руйнування це було вкрай складно. Експерти провели ДНК-експертизи та аналізи, щоб визначити імена тих, хто став жертвою атаки.

"28 людей ми ідентифікували одразу, стан інших тіл був непридатний для миттєвого опізнання. Як приклад, чоловік із дружиною: чоловіка ідентифікували, а її ні — знайшли на місці тільки паспорт. Також на місці до нас підійшов хлопець і каже: "Тут мій батько, я знаю точно, але ми досі не можемо його знайти..." Ракета розірвала тіла деяких людей на частини. Нам доводиться збирати ці маленькі частинки, це важка робота. Є тіла, де відсутня кінцівка чи більше, а є такі, де залишився тільки фрагмент — частина пальця, щелепи. Нам треба вивести звідти ДНК. Це кропітка робота", — розповідає начальник слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов.

Пам'ять про загиблих

Місцевий цвинтар, який видно з траси біля зупинки "Гроза", розширився, і на його території щодня викопують нові могили. Щодня, починаючи з 7 жовтня, село прощається із новими жертвами цієї трагедії. Коли відбувається похоронний обряд одному, починається іншому. Цей процес, здається, ніколи не закінчується.

Похорон загиблих в селі Гроза. Фото: УНІАН

Правоохоронці продовжують видавати тіла родичам та знайомим, щоб ті могли їх поховати. Наразі забрали 52 тіла. Судово-медичні експертизи та ДНК-дослідження дозволили стверджувати, що від російської ракети загинули 59 осіб.

Поховання загиблих в селі Гроза. Фото: Новини.LIVE

Вулиці села, як і раніше, тихі. Однак на цвинтарі та біля зруйнованого кафе, де сталася трагедія, завжди можна знайти людей, які не забули про тих, що пішли. Їхня пам'ять живе у квітах, іграшках та свічках, встановлених на місцях, де життя були вкрадені ракетою.