До сих пор не всех похоронили: как приходят в себя жители села Гроза после трагедии

Люди принесли цветы к месту трагедии. Фото: УНИАН

Ракетный удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ. В прошлом году селу Гроза исполнилось сто лет. Однако юбилей был омрачен страшной трагедией, которая привела к гибели 59 гражданских жителей и привлекла внимание всего мира. В этом спокойном уголке, где после освобождения от оккупантов в сентябре прошлого года осталось всего около 330 человек, горе проникло в каждый дом. Как люди приходят в себя после трагедии и что говорят о виновниках трагедии — читайте в материале Новини.LIVE.

Подробности обстрела

Маленькое село Гроза, расположенное в Харьковской области, долгое время жило в тишине и покое. До 5 октября 2023 года оно оставалось практически незамеченным, всего в нескольких километрах от города Шевченково. Рядом проходили автотрассы, и только проезжающие мимо могли заметить указатель на остановке "Гроза". Однако все изменилось в тот ужасный день.

Читайте также:

Тогда в местном кафе местные жители прощались с Андреем Козырем. Поминки организовал его сын Денис. Перед началом войны мужчины вместе находились в Польше, но в первые дни приехали во Львов и пришли в военкомат. Их отправили на обучение, а затем перебросили в Попасную в разные группы. После трех дней боевых действий отец получил смертельное ранение в шею. Его захоронили на военном кладбище в Днепропетровской области.

Сын продолжал служить, однако в июне по состоянию здоровья уволился. Переехал в Грозу, женился и решил перезахоронить отца. На поминках собралось около 60 человек.

Около 13:15 россияне нанесли удар по кафе ракетой "Искандер-М". В один момент здания не стало, как и находившихся там людей. Житель села Виктор в этот день работал на своем предприятии, и как только услышал взрыв, побежал на место трагедии.

"Вокруг все горело, дым, крики, люди начали сбегаться — картина была очень неприятная. Я посмотрел на одного погибшего, а у него мышцы еще двигались, отмирали. Мне плохо стало", — вспоминает первые минуты после обстрела Владимир.

Тела погибших в селе Гроза. Фото: УНИАН

Из-под завалов извлекли тела 51 погибшего, среди них мальчик 6 лет. Шесть человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Все пострадавшие — жители села. Кроме полностью разрушенного здания кафе, повреждения получили и соседние дома.

Место трагедии. Фото: Новини.LIVE

Место трагедии. Фото: Новини.LIVE

Место трагедии. Фото: Новини.LIVE

Место трагедии. Фото: Новини.LIVE 1/4 _ 4

Кого подозревают в наведении ракеты

11 октября Служба безопасности Украины назвала двоих подозреваемых в организации ужасной атаки на кафе в Грозе — братьев Владимира и Дмитрия Мамоновых. У старшего брата Владимира был опыт работы в полиции, однако, по информации правоохранителей, они решили изменить стране и начали действовать на стороне врага.

Владимир Мамонов. Фото: пресс-служба СБУ

Дмитрий Мамонов. Фото: пресс-служба СБУ

Удостоверение оккупационной полиции Владимира Мамонова. Фото: пресс-служба СБУ

Удостоверение оккупационной полиции Дмитрия Мамонова. Фото: пресс-служба СБУ 1/4 _ 4

Судьба села Гроза и его жителей была брошена на усмотрение наводчиков, выдавших время и место для атаки, чтобы нанести максимальные потери гражданскому населению. СБУ опубликовала переписку, подтверждающую, что наводчики взяли информацию от жителей Грозы, и, возможно, даже от тех, кто раньше проживал в селе и покинул его. Эта информация позволила Мамонову определить момент атаки.

Переписка братьев Мамоновых. Фото: пресс-служба СБУ

Переписка братьев Мамоновых. Фото: пресс-служба СБУ 1/2 _ 2

Люди в селе положительно о братьях не отзываются, однако такого от них все равно не ожидали. Односельчане рассказывают, что старший брат, избивавший односельчан, издевался над ними и был среди тех, кто пытал людей в застенках, которые нашли наши правоохранители после деоккупации Харьковщины. Наш собеседник Владимир вспоминает, как во время оккупации досталось и его сыну.

"Он дрова заготавливал, спросил у них разрешение (братьев Мамоновых. — Ред.). Но после того, как старший (Владимир Мамонов. — Ред.) увидел, что мой сын дрова везет, на другой день его забрал в полицию. А там его избили чеченцы, спина и ноги — все было синее. Еще заставили на них отрабатывать 15 суток. Вот такие у нас земляки", — вспоминает Владимир.

Одноклассник старшего из братьев, Александр, рассказывает, что отец Владимира обычный фермер, а его мать в течение нескольких лет работала в том же кафе, где погибли люди. О Владимире говорит только, что тот не имел авторитета среди сверстников.

"Неудачником он был в школе, его били и доску им вытирали", — рассказывает Александр.

Установление погибших

После трагедии количество погибших и раненых продолжало расти. В больнице жертвы боролись за свои жизни, и многие не смогли пережить страшные раны. Криминалисты и эксперты полиции работали, чтобы определить личности погибших и раненых, но это было крайне сложно. Эксперты провели ДНК-экспертизы и анализы, чтобы присвоить имена тем, кто стал жертвой атаки.

"28 человек мы идентифицировали сразу, состояние других тел было непригодно для мгновенного опознания. Как пример, муж с женой: мужа идентифицировали, а ее нет — нашли на месте только паспорт. Также на месте к нам подошел парень и говорит: "Здесь мой отец , я знаю точно, но мы до сих пор не можем его найти..." Ракета разорвала тела некоторых людей на части. Нам приходится собирать эти маленькие частицы, это трудная работа. Есть тела, где нет конечности или больше, а есть такие, где остался только фрагмент — часть пальца, челюсти. Нам нужно вывести оттуда ДНК. Это кропотливая работа", — рассказывает начальник следственного управления Нацполиции области Сергей Болвинов.

Память о погибших

Местное кладбище, которое видно с трассы около остановки "Гроза", расширилось, и на его территории ежедневно выкапывают новые могилы. Каждый день, начиная с 7 октября, село прощается с новыми жертвами этой трагедии. Когда завершается похоронный обряд одному, начинается другому. Этот процесс, похоже, никогда не заканчивается.

Похороны погибших в селе Гроза. Фото: УНИАН

Правоохранители продолжают выдавать тела родственникам и знакомым, чтобы они могли их похоронить. В настоящее время забрали 52 тела. Судебно-медицинские экспертизы и ДНК-исследования позволили утверждать, что от российской ракеты погибло 59 человек.

Захоронение погибших в селе Гроза. Фото: Новини.LIVE

Улицы села по-прежнему тихие. Однако на кладбище и возле разрушенного кафе, где произошла трагедия, всегда можно найти людей, которые не забыли ушедших. Их память живет в цветах, игрушках и свечках, установленных на местах, где жизнь была украдена ракетой.