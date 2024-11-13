У Харкові доцент університету співпрацював із РФ — яке рішення суду

Молоток судді. Ілюстративне фото: Depositphotos

Доцент харківського університету був засуджений до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Він передавав росіянам розвідувальні дані про Сили оборони та інфраструктуру Харкова.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У вироку йдеться про те, що обвинувачений, який працював доцентом кафедри кібербезпеки Харківського Національного університету внутрішніх справ, не пізніше 10 березня 2023 року вступив у зв'язок з українцем, яким діяв в інтересах РФ.

Зазначається, що останньому вдалося переконати викладача співпрацювати разом і передавати інформацію про ЗСУ, фортифікації та наслідки ракетних обстрілів росіянам.

Вкінці вересня 2023 року чоловік виконав одне із доручених завдань — перевірив наявність військових, укріплень і блокпостів на Кузинському мосту Харкова. Згодом він передав зібрану інформацію "товаришу" через Telegram.

У жовтні обвинуваченому доручили зібрати відомості про наслідки ракетної атаки РФ на ДП "Харківський бронетанковий завод, а також напрямки подальшого вивезення техніки.

Наступне завдання, яке він отримав було пов'язане зі збором та передачею інформації про працівників кафедри кібербезпеки та DATA-технологій факультету №6 ХНУВС.

Доцент зумів зібрати дані про характер, ціннісні та політичні орієнтації окремих викладачів кафедри і також надіслав їх у Telegram.

Також 9 листопада зловмисник мав відзвітувати про місця розташування складів організації "The Canada Way", де розміщувалася гуманітарна допомога для цивільних і ЗСУ, для подальшого удару по них. Однак цього дня протиправна діяльність доцента була викрита та припинена співробітниками СБУ.

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю. Зазначається, що стосовно чоловіка вже проводилися негласні слідчі дії, тож правоохоронці мали чимало доказів щодо його діяльності.

Чоловік розповів, що листувався із давнім товаришем, який виїхав з України та, як виявилося, знаходився у Бєлгородській області РФ, а потім на Донеччині.

Обвинувачений підтвердив, що розумів, що його співрозмовник є військовим спецслужб РФ і така інформація потрібна була для коригування ракетного удару, а списки колег для можливої вербовки. Зловмисник пояснив, що виконував такі завдання з ідеологічних міркувань.

Рішення суду

Детально розглянувши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років, з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

А також стягнути з обвинуваченого на користь держави процесуальні витрати, а саме вартість проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи та судово-портретної експертизи, в розмірі 17417 грн 44 коп.

Нагадаємо, мешканець Одеси фотографував військові частини та поширював цю інформацію у Telegram. Чоловіка визнали винним та призначили йому покарання.

Раніше ми писали про те, що в Одесі судили блогера, який знімав блокпости ЗСУ. Також він заперечував військову агресію РФ проти України.