В Харькове доцент университета сотрудничал с РФ — какое решение суда

Молоток судьи. Иллюстративное фото: Depositphotos

Доцент харьковского университета был приговорен к 15 годам лишения свободы государственную измену. Он передавал россиянам разведывательные данные о Силах обороны и инфраструктуре Харькова.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре говорится о том, что обвиняемый, который работал доцентом кафедры кибербезопасности Харьковского Национального университета внутренних дел, не позднее 10 марта 2023 года вступил в связь с украинцем, которым действовал в интересах РФ.

Отмечается, что последнему удалось убедить преподавателя сотрудничать вместе и передавать информацию о ВСУ, фортификации и последствиях ракетных обстрелов россиянам.

В конце сентября 2023 года мужчина выполнил одно из порученных заданий - проверил наличие военных, укреплений и блокпостов на Кузинском мосту Харькова. Впоследствии он передал собранную информацию "товарищу" через Telegram.

В октябре обвиняемому поручили собрать сведения о последствиях ракетной атаки РФ на ГП "Харьковский бронетанковый завод, а также направления дальнейшего вывоза техники.

Следующее задание, которое он получил было связано со сбором и передачей информации о работниках кафедры кибербезопасности и DATA-технологий факультета №6 ХНУВД.

Доцент сумел собрать данные о характере, ценностных и политических ориентациях отдельных преподавателей кафедры и также прислал их в Telegram.

Также 9 ноября злоумышленник должен был отчитаться о местах расположения складов организации "The Canada Way", где размещалась гуманитарная помощь для гражданских и ВСУ, для дальнейшего удара по ним. Однако в этот день противоправная деятельность доцента была разоблачена и пресечена сотрудниками СБУ.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью. Отмечается, что в отношении мужчины уже проводились негласные следственные действия, поэтому правоохранители имели немало доказательств его деятельности.

Мужчина рассказал, что переписывался с давним товарищем, который выехал из Украины и, как оказалось, находился в Белгородской области РФ, а затем в Донецкой области.

Обвиняемый подтвердил, что понимал, что его собеседник является военным спецслужб РФ и такая информация нужна была для корректировки ракетного удара, а списки коллег для возможной вербовки. Злоумышленник пояснил, что выполнял такие задачи из идеологических соображений.

Решение суда

Подробно рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с конфискацией всего имущества, которое является его собственностью.

А также взыскать с обвиняемого в пользу государства процессуальные издержки, а именно стоимость проведения судебной компьютерно-технической экспертизы и судебно-портретной экспертизы, в размере 17417 грн 44 коп.

Напомним, житель Одессы фотографировал воинские части и распространял эту информацию в Telegram. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание.

Ранее мы писали о том, что в Одессе судили блогера, снимавшего блокпосты ВСУ. Также он отрицал военную агрессию РФ против Украины.