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Довгі години без світла в Харкові — енергетики попередили про складну ситуацію сьогодні

12 липня 2024 01:10
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 12 липня — прогноз Харківобленерго
Чоловік запалює свічку під час вимкнень світла. Фото: Новини.LIVE
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла у Харкові в п'ятницю, 12 липня, будуть застосовувати упродовж доби. Електроенергію вимикатимуть в чотири черги в другій половині дня. 

Про це повідомляє Акціонерне товариство "Харківобленерго" в Telegram.

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Енергетики попередили, що відключення електроенергії для всіх шести груп будуть діяти протягом усього дня.

Таким чином в Харківобленерго показали графік вимкнень на 6-12 липня.

Детальніше проглянути графіки відключень світла в Харкові та області, можна за посиланням.

Графіки відключення світла в Харкові 12 липня
Графіки відключення світла в Харкові 6-12 липня. Фото: 

"Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі", — нагадали енергетики. 

Коли не буде світла в Харкові сьогодні
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Харківобленерго"

Водночас в Укренерго попередили, що світло з 16:00 до 23:00 вимикатимуть в чотири черги одночасно, решту часу — в три черги.

Відключення світла в Україні 12 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Коли вимкнення світла пом'якшаться

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів, коли скоротять тривалість відключень електроенергії. За його словами, це може статися з 20 липня.

Водночас одна із найдосвідченіших українських дипломатів та держуправлінців Лана Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто. За її словами, ситуація зі світлом через аномальну спеку в Україні погіршується.

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