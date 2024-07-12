Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 12 липня — прогноз Харківобленерго

Довгі години без світла в Харкові — енергетики попередили про складну ситуацію сьогодні
Графіки відключення світла у Харкові в п'ятницю, 12 липня, будуть застосовувати упродовж доби. Електроенергію вимикатимуть в чотири черги в другій половині дня.
Про це повідомляє Акціонерне товариство "Харківобленерго" в Telegram.
Коли не буде світла у Харкові 12 липня
Енергетики попередили, що відключення електроенергії для всіх шести груп будуть діяти протягом усього дня.
Таким чином в Харківобленерго показали графік вимкнень на 6-12 липня.
Детальніше проглянути графіки відключень світла в Харкові та області, можна за посиланням.
"Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі", — нагадали енергетики.
Водночас в Укренерго попередили, що світло з 16:00 до 23:00 вимикатимуть в чотири черги одночасно, решту часу — в три черги.
Коли вимкнення світла пом'якшаться
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів, коли скоротять тривалість відключень електроенергії. За його словами, це може статися з 20 липня.
Водночас одна із найдосвідченіших українських дипломатів та держуправлінців Лана Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто. За її словами, ситуація зі світлом через аномальну спеку в Україні погіршується.
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