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Долгие часы без света в Харькове — энергетики предупредили о сложной ситуации сегодня

12 июля 2024 01:10
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Харькове сегодня, 12 июля — прогноз Харьковоблэнерго
Мужчина зажигает свечу во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света в Харькове в пятницу, 12 июля, будут применять в течение суток. Электроэнергию будут выключать в четыре очереди во второй половине дня.

Об этом сообщает Акционерное общество "Харьковоблэнерго" в Telegram.

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Энергетики предупредили, что отключение электроэнергии для всех шести групп будет действовать в течение всего дня.

Таким образом, в Харьковоблэнерго показали график отключений на 6-12 июля.

Детальнее просмотреть графики отключений света в Харькове и области, можно по ссылке.

Графики отключения света в Харькове 12 июля
Графики отключения света в Харькове 6-12 июля. Фото:

"Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме", — напомнили энергетики.

Когда не будет света в Харькове сегодня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Харьковоблэнерго"

В то же время в Укрэнерго предупредили, что свет с 16:00 до 23:00 будут выключать в четыре очереди одновременно, остальное время — в три очереди.

Отключение света в Украине 12 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Когда выключение света смягчится

Напомним, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, когда сократят продолжительность отключений электроэнергии. По его словам, это может произойти с 20 июля.

В то же время, одна из самых опытных украинских дипломатов и госуправленцев Лана Зеркаль предупредила украинцев, что ожидать облегчения в энергетике не стоит. По ее словам, ситуация со светом из-за аномальной жары в Украине ухудшается.

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