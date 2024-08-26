Прикордонники ліквідували опорний пункт росіян на Харківщині

ДПСУ показала відео ліквідації росіян на Харківщині — знищена техніка та особовий склад
26 серпня 2024 18:37
Знищення росіян на Харківщині. Фото: скриншот з відео
Українські прикордонники продовжують знищувати російських загарбників на території України. Військові бригади "Гарт" завдяки дронам атакували опорний пункт росіян на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у понеділок, 26 серпня.
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Завдяки вмілим діям українських прикордонників, російські окупанти зазнали чергових втрат на Харківщині. Бійці бригади "Гарт", використовуючи FPV-дрони, успішно атакували опорний пункт ворога на Вовчанському напрямку.
В результаті удару було знищено російський позашляховик та антену зв’язку. Один російський військовослужбовець був ліквідований, ще двоє отримали поранення.
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