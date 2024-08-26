Прикордонники ліквідували опорний пункт росіян на Харківщині

Знищення росіян на Харківщині. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники продовжують знищувати російських загарбників на території України. Військові бригади "Гарт" завдяки дронам атакували опорний пункт росіян на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у понеділок, 26 серпня.

Читайте також:

Ліквідації окупантів на Харківщині

Завдяки вмілим діям українських прикордонників, російські окупанти зазнали чергових втрат на Харківщині. Бійці бригади "Гарт", використовуючи FPV-дрони, успішно атакували опорний пункт ворога на Вовчанському напрямку.

В результаті удару було знищено російський позашляховик та антену зв’язку. Один російський військовослужбовець був ліквідований, ще двоє отримали поранення.