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ДПСУ показала відео ліквідації росіян на Харківщині — знищена техніка та особовий склад

26 серпня 2024 18:37
Валерія Барановська - редактор
Прикордонники ліквідували опорний пункт росіян на Харківщині
Знищення росіян на Харківщині. Фото: скриншот з відео
Валерія Барановська - редактор

Українські прикордонники продовжують знищувати російських загарбників на території України. Військові бригади "Гарт" завдяки дронам атакували опорний пункт росіян на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у понеділок, 26 серпня.

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Завдяки вмілим діям українських прикордонників, російські окупанти зазнали чергових втрат на Харківщині. Бійці бригади "Гарт", використовуючи FPV-дрони, успішно атакували опорний пункт ворога на Вовчанському напрямку.

В результаті удару було знищено російський позашляховик та антену зв’язку. Один російський військовослужбовець був ліквідований, ще двоє отримали поранення.

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