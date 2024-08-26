Пограничники ликвидировали опорный пункт россиян в Харьковской области

Уничтожение россиян в Харьковской области. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских захватчиков на территории Украины. Военные бригады "Гарт" благодаря дронам атаковали опорный пункт россиян в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в понедельник, 26 августа.

Читайте также:

Ликвидация оккупантов в Харьковской области

Благодаря умелым действиям украинских пограничников, российские оккупанты понесли очередные потери на Харьковщине. Бойцы бригады "Гарт", используя FPV-дроны, успешно атаковали опорный пункт врага на Волчанском направлении.

В результате удара был уничтожен российский внедорожник и антенна связи. Один российский военнослужащий был ликвидирован, еще двое получили ранения.