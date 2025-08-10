Відео
Головна Харків Дрон влучив у цивільний автомобіль в Куп'янську — є поранені

Дрон влучив у цивільний автомобіль в Куп'янську — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 12:12
Дрон ударив по авто на Харківщині 9 серпня - що відомо про постраждалих
Пошкоджений автомобіль. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вчора, 9 серпня, у Куп’янську на Харківщині ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Внаслідок атаки постраждали чотири людини.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Деталі атаки

За даними слідства, дрон влучив у цивільний автомобіль 9 серпня близько 17:00.

Поранення отримав 73-річний чоловік. Ще три жінки зазнали гострої стресової реакції.

Автомобіль пошкоджено.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вночі атакували Синельниківщину на Дніпропетровщині дронами.

Також протягом доби Росія завдала 491 удар по 15 населених пунктах Запорізької області. Є загиблі та поранені.

Харківська область дрони автомобіль війна в Україні постраждалі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
