Главная Харьков Дрон попал в гражданский автомобиль в Купянске — есть раненые

Дрон попал в гражданский автомобиль в Купянске — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 12:12
Дрон ударил по авто на Харьковщине 9 августа - что известно о пострадавших
Поврежденный автомобиль. Фото: Харьковская областная прокуратура

Вчера, 9 августа, в Купянске на Харьковщине вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Детали атаки

По данным следствия, дрон попал в гражданский автомобиль 9 августа около 17:00.

Ранения получил 73-летний мужчина. Еще три женщины получили острую стрессовую реакцию.

Автомобиль поврежден.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты ночью атаковали Синельниковщину на Днепропетровщине дронами.

Также в течение суток Россия нанесла 491 удар по 15 населенным пунктам Запорожской области. Есть погибшие и раненые.

Харьковская область дроны автомобиль война в Украине пострадавшие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
