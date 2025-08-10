Дрон ударил по авто на Харьковщине 9 августа - что известно о пострадавших

Поврежденный автомобиль. Фото: Харьковская областная прокуратура

Вчера, 9 августа, в Купянске на Харьковщине вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Детали атаки

По данным следствия, дрон попал в гражданский автомобиль 9 августа около 17:00.

Ранения получил 73-летний мужчина. Еще три женщины получили острую стрессовую реакцию.

Автомобиль поврежден.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также в течение суток Россия нанесла 491 удар по 15 населенным пунктам Запорожской области. Есть погибшие и раненые.