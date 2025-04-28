Росія атакувала Харківську область в ніч проти 28 квітня — які наслідки

Розбір завалів на Харківщині. Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби, 27 квітня, російські війська завдали серію атак по території Харківської області, використовуючи безпілотники та артилерію. Внаслідок обстрілів є серйозні руйнування на фермах, у цивільних будинках та адміністративних будівлях, а також постраждали цивільні.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

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Харківщина опинилась під атакою російських дронів та артилерії

У селі Вище Солоне Борівської громади Ізюмського району близько 04:30 ранку внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Тип застосованого озброєння наразі уточнюється.

О третій ночі в селі Мокра Рокитна Нововодолазької громади Харківського району зафіксовано масовану атаку дронами "Шахед". Десять безпілотників вразили сільськогосподарський комплекс: зруйновані телятник, три коровники, адміністративна та складські будівлі, пошкоджено автомобіль. Унаслідок удару загинуло 22 голови великої рогатої худоби, ще 30 корів отримали поранення.

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС Харківщини

Такод відомо, що о 02:30 ночі у місті Ізюм безпілотник "Герань-2" пошкодив складські та виробничі об'єкти. Також в Ізюмському районі, у місті Барвінкове, о 01:03 двома "Шахедами" атаковано адміністративну будівлю, господарську споруду, два автомобілі та комбайн.

Об 11:20 артилерійського удару зазнало село Відродженівське Золочівської громади Богодухівського району. Обстрілом знищено приватний житловий будинок та пошкоджено дві господарські споруди.

У місті Куп’янськ, близько 09:03, внаслідок влучання FPV-дрону загорівся легковий автомобіль. Поранення отримав місцевий лікар, у нього діагностовано акубаротравму.

Крім того, у селі Золочів Богодухівського району о 08:22 зафіксоване влучання безпілотника типу "Молнія" у дорожнє покриття.

Що відбувається на фронті на Харківському напрямку

На лінії зіткнення на Харківщині ворог не припиняє спроб наступу. На Харківському напрямку російські війська здійснили шість атак на позиції українських захисників у районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки. На Куп'янському напрямку зафіксовано три штурмові спроби, які українські оборонці успішно відбили біля Нової Кругляківки та Петропавлівки.

Нагадаємо, кілька днів тому в Харківській області росіяни скинули КАБи — знищено десятки будинків.

Також нещодавно в Харкові виникли сильні пожежі внаслідок ворожих атак.