Россия атаковала Харьковскую область в ночь на 28 апреля — какие последствия

Разбор завалов на Харьковщине. Фото: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки, 27 апреля, российские войска нанесли серию атак по территории Харьковской области, используя беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов есть серьезные разрушения на фермах, в жилых домах и административных зданиях, а также пострадали гражданские.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

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В селе Высшее Соленое Боровской громады Изюмского района около 04:30 утра в результате обстрела поврежден частный жилой дом. Тип примененного вооружения пока уточняется.

В три часа ночи в селе Мокрая Ракитная Нововодолажской громады Харьковского района зафиксирована массированная атака дронами "Шахед". Десять беспилотников поразили сельскохозяйственный комплекс: разрушены телятник, три коровника, административное и складские здания, поврежден автомобиль. В результате удара погибло 22 головы крупного рогатого скота, еще 30 коров получили ранения.

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС Харьковской области

Такод известно, что в 02:30 ночи в городе Изюм беспилотник "Герань-2" повредил складские и производственные объекты. Также в Изюмском районе, в городе Барвенково, в 01:03 двумя "Шахедами" атаковано административное здание, хозяйственное сооружение, два автомобиля и комбайн.

В 11:20 артиллерийскому удару подверглось село Возрожденовское Золочевской громады Богодуховского района. Обстрелом уничтожен частный жилой дом и повреждены две хозяйственные постройки.

В городе Купянск, около 09:03, в результате попадания FPV-дрона загорелся легковой автомобиль. Ранения получил местный врач, у него диагностирована акубаротравма.

Кроме того, в селе Золочев Богодуховского района в 08:22 зафиксировано попадание беспилотника типа "Молния" в дорожное покрытие.

Что происходит на фронте на Харьковском направлении

На линии соприкосновения на Харьковщине враг не прекращает попыток наступления. На Харьковском направлении российские войска совершили шесть атак на позиции украинских защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки. На Купянском направлении зафиксировано три штурмовые попытки, которые украинские защитники успешно отбили у Новой Кругляковки и Петропавловки.

Напомним, несколько дней назад в Харьковской области россияне сбросили КАБы - уничтожены десятки домов.

Также недавно в Харькове возникли сильные пожары в результате вражеских атак.