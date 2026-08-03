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Головна Харків Дрони вдарили по складах аграріїв у Волоховому Яру

Дрони вдарили по складах аграріїв у Волоховому Яру

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 07:20
Атака дронів на Балаклійську громаду: влучання у сільгосппідприємство
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Харківської області

Два російські дрони вранці у понеділок, 3 серпня,  атакували сільськогосподарський об'єкт на території Волохово-Ярського старостинського округу Харківської області, спровокувавши пожежу на складах. Постраждалих унаслідок удару немає, на місці працюють рятувальники.

Таку інформацію повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, передає Новини.LIVE.

Російські безпілотники влучили по сільськогосподарських складах на Харківщині

У Волохово-Ярському старостинському окрузі, що належить до Балаклійської громади, російські війська атакували сільськогосподарське підприємство. Зафіксовано точне влучання двох безпілотних літальних апаратів.

Удари припали безпосередньо на складські приміщення аграріїв, через що на об'єкті спалахнула пожежа. Наразі там працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Підрозділи ДСНС займаються ліквідацією вогню та вживають заходів, щоб зупинити його подальше поширення територією підприємства. Жодна людина під час цієї атаки не постраждала.

Інформацію про подію підтвердив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Посадовець звернувся до місцевого населення із закликом дбати про власну безпеку під час повітряних загроз.

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"Закликаю всіх жителів громади не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних. До офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги обов'язково перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях", — наголосив очільник МВА.

Як писали раніше Новини.LIVE, нещодавно, 2 серпня, була зафіксована чергова нічна атака російських ударних безпілотників по Харкову та області. Внаслідок неї п'ятеро осіб дістали поранення, зокрема двоє дітей, а також рятувальник ДСНС, госпіталізований у стані середньої тяжкості під час ліквідації наслідків.

Фактично липень виявився для обласного центру місяцем масованих атак із застосуванням нових тактик ворога: за цей період місто зазнало 109 ударів, із яких майже половина припала саме на FPV-дрони, а загальні втрати серед цивільних сягнули восьми загиблих та 217 поранених, у тому числі 24 дітей.

Харків Харківська область війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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