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Главная Харьков Дроны нанесли удар по складам аграриев в Волоховом Яру

Дроны нанесли удар по складам аграриев в Волоховом Яру

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 07:20
Атака дронов на Балаклейскую общину: попадание в сельхозпредприятие
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

Два российских дрона утром в понедельник, 3 августа, атаковали сельскохозяйственный объект на территории Волохово-Ярского старостинского округа Харьковской области, что привело к пожару на складах. Пострадавших в результате удара нет, на месте работают спасатели.

Об этом сообщил начальник Балаклейской МВА Виталий Карабанов, передает Новини.LIVE.

Российские беспилотники нанесли удар по сельскохозяйственным складам в Харьковской области

В Волохово-Ярском старостинском округе, входящем в состав Балаклейской общины, российские войска атаковали сельскохозяйственное предприятие. Зафиксировано точное попадание двух беспилотных летательных аппаратов.

Удары пришлись непосредственно по складским помещениям аграриев, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. В настоящее время там работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Подразделения ГСЧС занимаются тушением пожара и принимают меры, чтобы остановить его дальнейшее распространение по территории предприятия. Ни один человек в ходе этой атаки не пострадал.

Информацию о происшествии подтвердил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов. Чиновник обратился к местному населению с призывом заботиться о собственной безопасности во время воздушных угроз.

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"Призываю всех жителей общины не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких. До официального сообщения об отмене воздушной тревоги обязательно находитесь в укрытиях или других безопасных местах", — подчеркнул глава МВА.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, недавно, 2 августа, была зафиксирована очередная ночная атака российских ударных беспилотников по Харькову и области. В результате пятеро человек получили ранения, в том числе двое детей, а также спасатель ГСЧС, госпитализированный в состоянии средней тяжести во время ликвидации последствий.

Фактически июль оказался для областного центра месяцем массированных атак с применением новых тактик противника: за этот период город подвергся 109 ударам, из которых почти половина пришлась именно на FPV-дроны, а общие потери среди гражданского населения составили восемь погибших и 217 раненых, в том числе 24 ребенка.

Харьков Харьковская область война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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