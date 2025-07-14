У Харкові зафіксовано влучання російського БпЛА типу "Молнія" в дорогу, — ОВА

Дронова атака РФ на Харків — є влучання
У понеділок, 14 липня, російська армія вчергове атакувала Харків безпілотниками. Один з БпЛА влучив у дорогу.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.
Наслідки атаки
За словами Синєгубова, влучання російського безпілотника зафіксовано в Немишлянському районі Харкова.
"У Немишлянському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу "Молнія" в дорогу. Обійшлося без постраждалих", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що російські окупанти в порушення всіх міжнародних конвенцій атакували медиків на Сумщині.
Також ми повідомляли, що російські війська 13 липня завдали удару по місту Самар Дніпропетровської області.
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