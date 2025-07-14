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Главная Харьков Дроновая атака РФ на Харьков — есть попадание

Дроновая атака РФ на Харьков — есть попадание

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 08:46
В Харькове зафиксировано попадание российского БПЛА типа "Молния" в дорогу, - ОВА
Работник ГСЧС. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

В понедельник, 14 июля, российская армия в очередной раз атаковала Харьков беспилотниками. Один из БпЛА попал в дорогу.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, попадание российского беспилотника зафиксировано в Немышлянском районе Харькова.

"В Немышлянском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА типа "Молния" в дорогу. Обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.

Обстріл Харкова влучання дрона в дорогу
Сообщение Синегубова в Telegram

Ранее мы писали, что российские оккупанты в нарушение всех международных конвенций атаковали медиков на Сумщине.

Также мы сообщали, что российские войска 13 июля нанесли удар по городу Самар Днепропетровской области.

Харьков обстрелы дроны война в Украине війна беспилотник
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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