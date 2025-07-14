В Харькове зафиксировано попадание российского БПЛА типа "Молния" в дорогу, - ОВА

Работник ГСЧС. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

В понедельник, 14 июля, российская армия в очередной раз атаковала Харьков беспилотниками. Один из БпЛА попал в дорогу.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

По словам Синегубова, попадание российского беспилотника зафиксировано в Немышлянском районе Харькова.

"В Немышлянском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА типа "Молния" в дорогу. Обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.

Сообщение Синегубова в Telegram

Ранее мы писали, что российские оккупанты в нарушение всех международных конвенций атаковали медиков на Сумщине.

Также мы сообщали, что российские войска 13 июля нанесли удар по городу Самар Днепропетровской области.