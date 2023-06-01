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ДСНС розпочала розслідування смерті двох курсантів у Харківській області

1 червня 2023 22:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ДСНС розпочала розслідування смерті двох курсантів у Харківській області
Національний університет цивільного захисту України. Фото: facebook.com/nuczu.edu.ua/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 31 травня, у Харківській області сталася трагедія. Загинули двоє курсантів Національного університету цивільного захисту України. ДСНС розпочала розслідування.

Про це повідомляє ДСНС.

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"Комісія апарату ДСНС вже проводить службове розслідування. Наразі чотири особи, відповідальні за навчальний процес, відсторонені", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що зацікавлені в тому, щоб винні отримали справедливе покарання. 

Деталі інциденту

"Суспільне" опублікувало подробиці трагедії з посиланням на своє джерело. Очевидець розповів, що курсанти загинули в гуртожитку. Хлопців нібито змусили розбирати снаряд.

"Це сталося близько 14:30 31 травня у приміщенні гуртожитку, де живуть та навчаються курсанти. Це був наказ керівника. Два хлопці намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж. Курсантам поставили умову, якщо вони цього не зроблять, їх не відпустять у звільнення, а весь взвод та курс змусять бігати по стадіону. Інші курсанти сиділи в аудиторії, яка розташована поряд. Спочатку було тихо, потім пролунав вибух. Спочатку подумали, що було влучання", — сказав співрозмовник видання. 

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що загиблим було 21 та 22 роки, курсанти навчались на 3 курсі. Триває розслідування трагедії. 

Нагадаємо, курсант Львівського державного університету внутрішніх справ застрелився під час добового наряду. На місці події була передсмертна записка.

Також ми писали, що працівники ДБР розслідували кримінальне провадження за фактом загибелі курсанта Львівського університету внутрішніх справ МВС України. 

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