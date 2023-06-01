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ГСЧС начала расследование смерти двух курсантов в Харьковской области

1 июня 2023 22:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ГСЧС начала расследование смерти двух курсантов в Харьковской области
Национальный университет гражданской защиты Украины. Фото: facebook.com/nuczu.edu.ua/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 31 мая, в Харьковской области произошла трагедия. Погибли два курсанта Национального университета гражданской защиты Украины. ГСЧС начала расследование.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Трагедия в Харьковской области

"Комиссия аппарата ГСЧС уже проводит служебное расследование. В настоящее время четыре человека, ответственные за учебный процесс, отстранены", — говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы виновные получили справедливое наказание.

Детали инцидента

"Суспільне" опубликовало подробности трагедии со ссылкой на свой источник. Очевидец рассказал, что курсанты погибли в общежитии. Парней якобы заставили разбирать снаряд.

"Это произошло около 14:30 31 мая в помещении общежития, где живут и учатся курсанты. Это был приказ руководителя. Два парня пытались убрать взрывчатое вещество из снаряда, чтобы сделать муляж. Курсантам поставили условие, если они этого не сделают, их не отпустят в увольнение, а весь взвод и курс заставят бегать по стадиону. Другие курсанты сидели в аудитории, которая расположена рядом. Сначала было тихо, потом раздался взрыв. Сначала подумали, что было попадание", — сказал собеседник издания.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что погибшим было 21 и 22 года, курсанты учились на 3 курсе. Продолжается расследование трагедии.

Напомним, курсант Львовского государственного университета внутренних дел застрелился во время суточного наряда. На месте происшествия была предсмертная записка.

Также мы писали, что работники ГБР расследовали уголовное производство по факту гибели курсанта Львовского университета внутренних дел МВД Украины.

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