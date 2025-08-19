Нові деталі смертельної ДТП біля Коротича

Місце смертельної ДТП біля Коротича, яка сталася у травні 2025 року. Фото: ДСНС

У травні цього року біля Коротича Харківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), внаслідок якої загинула жінка. Нещодавно сім'я повідомила подробиці страшної аварії.

Про деталі ДТП батьки загиблої розповіли у коментарі Новини.LIVE.

ДТП біля Коротича — батьки загиблої про день аварії

У Харкові сім’я загиблої внаслідок ДТП в Коротичі у травні 2025 року розповіла про останні хвилини її життя.

Мати та батько 40-річної Інни Гонтаренко розповіли, що того страшного дня жінка їхала на роботу, чекала колег на зупинці біля траси Київ — Харків, коли в неї врізався автомобіль.

За словами батьків, Інна три роки працювала головним ревізором у мережі супермаркетів. Чоловік завжди відвозив її на зупинку, там вона чекала на колег.

Але того дня колеги подзвонили й сказали, що щось сталося з Інною. Як розповіла матір жінки, коли чоловік приїхав, вона вже лежала під плитою.

Батько Олександр Гонтаренко пригадує, що в момент аварії Інна говорила з ним телефоном. Вона побачила, як машина мчить прямо на зупинку, встигла вигукнути кілька слів і зв’язок обірвався.

За словами рідних загиблої, винуватець ДТП їхав понад 150 км/год. Зокрема, водій, який збив жінку в Коротичі, досі не перепросив перед її родиною.

Мати загиблої Інни Гонтаренко розповіла, що вперше зустрілася з водієм через два місяці після трагедії.

"Він під’їхав до двору різко, підняв пил і зупинився перед нашою машиною. Сказав: "Я учасник ДТП. Але я не винуватий. А чому вона там стояла на зупинці? Вона ж на роботу їхала? Ну посадите ви мене на три роки, і що?" Жодних вибачень не було. Він лише говорив, що у нього загинув син на війні, а сам при цьому казав, що часто виїжджає за кордон і йому нічого не буде", — пригадала Тетяна Гонтаренко.

Адвокат родини наголосив, що експерти встановили швидкість автомобіля у 154 км/год при дозволених 50. За його словами, обвинувачений не визнав провини, не попросив вибачення та не запропонував відшкодування.

Родина загиблої вже подала три цивільні позови — від матері, батька та чоловіка Інни Гонтаренко. Кожен із них вимагає 2 мільйони гривень моральної компенсації.

