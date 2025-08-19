Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків ДТП біля Коротича — сім’я загиблої розповіла подробиці

ДТП біля Коротича — сім’я загиблої розповіла подробиці

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 19:38
Нові деталі смертельної ДТП біля Коротича
Місце смертельної ДТП біля Коротича, яка сталася у травні 2025 року. Фото: ДСНС

У травні цього року біля Коротича Харківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), внаслідок якої загинула жінка. Нещодавно сім'я повідомила подробиці страшної аварії.

Про деталі ДТП батьки загиблої розповіли у коментарі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

ДТП біля Коротича — батьки загиблої про день аварії

У Харкові сім’я загиблої внаслідок ДТП в Коротичі у травні 2025 року розповіла про останні хвилини її життя.

Мати та батько 40-річної Інни Гонтаренко розповіли, що того страшного дня жінка їхала на роботу, чекала колег на зупинці біля траси Київ — Харків, коли в неї врізався автомобіль.

За словами батьків, Інна три роки працювала головним ревізором у мережі супермаркетів. Чоловік завжди відвозив її на зупинку, там вона чекала на колег.

Але того дня колеги подзвонили й сказали, що щось сталося з Інною. Як розповіла матір жінки, коли чоловік приїхав, вона вже лежала під плитою.

Батько Олександр Гонтаренко пригадує, що в момент аварії Інна говорила з ним телефоном. Вона побачила, як машина мчить прямо на зупинку, встигла вигукнути кілька слів і зв’язок обірвався.

За словами рідних загиблої, винуватець ДТП їхав понад 150 км/год. Зокрема, водій, який збив жінку в Коротичі, досі не перепросив перед її родиною.

Мати загиблої Інни Гонтаренко розповіла, що вперше зустрілася з водієм через два місяці після трагедії.

"Він під’їхав до двору різко, підняв пил і зупинився перед нашою машиною. Сказав: "Я учасник ДТП. Але я не винуватий. А чому вона там стояла на зупинці? Вона ж на роботу їхала? Ну посадите ви мене на три роки, і що?" Жодних вибачень не було. Він лише говорив, що у нього загинув син на війні, а сам при цьому казав, що часто виїжджає за кордон і йому нічого не буде", — пригадала Тетяна Гонтаренко.

Адвокат родини наголосив, що експерти встановили швидкість автомобіля у 154 км/год при дозволених 50. За його словами, обвинувачений не визнав провини, не попросив вибачення та не запропонував відшкодування.

Родина загиблої вже подала три цивільні позови — від матері, батька та чоловіка Інни Гонтаренко. Кожен із них вимагає 2 мільйони гривень моральної компенсації.

Нагадаємо, що нещодавно на трасі Одеса — Рені сталося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля — є жертви.

Раніше на Львівщині сталася смертельна аварія — один із водіїв загинув.

ДТП смерть аварія Харківська область автомобіль загиблі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації