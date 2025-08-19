Видео
Главная Харьков ДТП возле Коротича — семья погибшей рассказала подробности

ДТП возле Коротича — семья погибшей рассказала подробности

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 19:38
Новые детали смертельного ДТП возле Коротича
Место смертельного ДТП возле Коротича, которое произошло в мае 2025 года. Фото: ГСЧС

В мае этого года возле Коротича Харьковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла женщина. Недавно семья сообщила подробности страшной аварии.

О деталях ДТП родители погибшей рассказали в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

ДТП возле Коротича — родители погибшей о дне аварии

В Харькове семья погибшей в результате ДТП в Коротиче в мае 2025 года рассказала о последних минутах ее жизни.

Мать и отец 40-летней Инны Гонтаренко рассказали, что в тот страшный день женщина ехала на работу, ждала коллег на остановке возле трассы Киев — Харьков, когда в нее врезался автомобиль.

По словам родителей, Инна три года работала главным ревизором в сети супермаркетов. Муж всегда отвозил ее на остановку, там она ждала коллег.

Но в тот день коллеги позвонили и сказали, что что-то случилось с Инной. Как рассказала мать женщины, когда муж приехал, она уже лежала под плитой.

Отец Александр Гонтаренко вспоминает, что в момент аварии Инна говорила с ним по телефону. Она увидела, как машина мчится прямо на остановку, успела выкрикнуть несколько слов и связь оборвалась.

По словам родных погибшей, виновник ДТП ехал более 150 км/ч. В частности, водитель, который сбил женщину в Коротиче, до сих пор не извинился перед ее семьей.

Мать погибшей Инны Гонтаренко рассказала, что впервые встретилась с водителем через два месяца после трагедии.

"Он подъехал ко двору резко, поднял пыль и остановился перед нашей машиной. Сказал: "Я участник ДТП. Но я не виноват. А почему она там стояла на остановке? Она же на работу ехала? Ну посадите вы меня на три года, и что?" Никаких извинений не было. Он только говорил, что у него погиб сын на войне, а сам при этом говорил, что часто выезжает за границу и ему ничего не будет", — вспомнила Татьяна Гонтаренко.

Адвокат семьи отметил, что эксперты установили скорость автомобиля в 154 км/ч при разрешенных 50. По его словам, обвиняемый не признал вины, не попросил прощения и не предложил возмещения.

Семья погибшей уже подала три гражданских иска — от матери, отца и мужа Инны Гонтаренко. Каждый из них требует 2 миллиона гривен моральной компенсации.

Напомним, что недавно на трассе Одесса — Рени произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля — есть жертвы.

Ранее на Львовщине произошла смертельная авария — один из водителей погиб.

