У Харкові водій збив людину й утік з місця ДТП — як його покарав суд

ДТП. Фото ілюстративне: Нацполіція

Двічі судимий житель Харкова не помітив чоловіка на дорозі та переїхав його автомобілем. Після цього він залишив його без допомоги та втік, однак згодом звернувся до поліції.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У червні минулого року близько 23:10 водій "ВАЗ 2108" наїхав на чоловіка, який лежав на проїзній частині дороги. Внаслідок цього він отримав переломи тазу, хребта та ніг.

Фігурант не надав йому допомоги та втік з місця пригоди.

"Потерпілий у суді показав, що 10 червня 2024 року разом зі знайомими перебували на Журавлівському пляжі, де вживали алкогольні напої. Потім розійшлись та він пішов додому, на вул. Валентинівській в Харкові намагався спіймати таксі, був при свідомості, хода була стійка. Потім не пам`ятає, але прийшов до тями в лікарні з переломами. Від слідчого дізнався, що його переїхав автомобіль, але в якому положенні він на час пригоди перебував, не памʼятає", — йдеться у вироку.

Обвинувачений пояснив, що на вулиці було темно, а освітлення відсутнє. Він їхав посеред проїжджої частини зі швидкістю приблизно 40 км/год. Позаду рухався автомобіль із увімкненим дальнім світлом, що засліпило його. Через це він на декілька секунд відвернув погляд від дзеркала, не вживав жодних дій і не натискав на гальма.

"Після чого, він відчув, що ліва частина його машини підскочила. Спочатку він не зрозумів що трапилось, але через деякий час при русі він зрозумів, що скоїв наїзд. Приїхав до знайомого, якому розповів про наїзд. Знайомий відразу почав викликати поліцію та швидку, наполягав про повернення на місце ДТП, на що він відмовився та пішов геть, машину залишив. Був розгублений", — йдеться у вироку.

До слідчого житель Харкова звернувся після семи днів після наїзду. Медиків та правоохоронці на місце аварії викликав його знайомий.

Експертиза встановила, що обвинувачений мав можливість об'їхати пішохода, але він порушив ПДР.

Крім того, у матеріалах справах йдеться, що чоловік неодноразово порушував правила водіння з 2018 по 2024 рік, а до 2018 року був під консультативним наглядом лікаря психіатра з дисоціальним розладом особистості. За словами експертів, фігурант міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Що вирішив суд

Чоловік визнав свою провину. Суд визнав його винним в порушенні ПДР, в результаті якого потерпілий одержав тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також в ненаданні допомоги потерпілому.

Його засудили до двох років обмеження волі з позбавленням права керувати авто на той же строк. Крім того, з нього стягнули 50 000 гривень за моральну шкоду потерпілому.

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