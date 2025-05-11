В Харькове водитель сбил человека и скрылся с места ДТП — как его наказал суд

ДТП. Фото иллюстративное: Нацполиция

Дважды судимый житель Харькова не заметил мужчину на дороге и переехал его автомобилем. После этого он оставил его без помощи и скрылся, однако впоследствии обратился в полицию.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В июне прошлого года около 23:10 водитель "ВАЗ 2108" наехал на мужчину, который лежал на проезжей части дороги. В результате он получил переломы таза, позвоночника и ног.

Фигурант не оказал ему помощи и скрылся с места происшествия.

"Потерпевший в суде показал, что 10 июня 2024 года вместе со знакомыми находились на Журавлевском пляже, где употребляли алкогольные напитки. Затем разошлись и он пошел домой, на ул. Валентиновской в Харькове пытался поймать такси, был в сознании, походка была устойчивая. Потом не помнит, но пришел в себя в больнице с переломами. От следователя узнал, что его переехал автомобиль, но в каком положении он во время происшествия находился, не помнит", — говорится в приговоре.

Обвиняемый пояснил, что на улице было темно, а освещение отсутствовало. Он ехал посреди проезжей части со скоростью примерно 40 км/ч. Позади двигался автомобиль с включенным дальним светом, что ослепило его. Поэтому он на несколько секунд отвлек взгляд от зеркала, не предпринимал никаких действий и не нажимал на тормоза.

"После чего, он почувствовал, что левая часть его машины подскочила. Сначала он не понял что случилось, но через некоторое время при движении он понял, что совершил наезд. Приехал к знакомому, которому рассказал о наезде. Знакомый сразу начал вызывать полицию и скорую, настаивал о возвращении на место ДТП, на что он отказался и ушел, машину оставил. Был растерян", — говорится в приговоре.

К следователю житель Харькова обратился после семи дней после наезда. Медиков и правоохранителей на место аварии вызвал его знакомый.

Экспертиза установила, что обвиняемый имел возможность объехать пешехода, но он нарушил ПДД.

Кроме того, в материалах делах говорится, что мужчина неоднократно нарушал правила вождения с 2018 по 2024 год, а до 2018 года был под консультативным наблюдением врача психиатра с диссоциальным расстройством личности. По словам экспертов, фигурант мог осознавать свои действия и управлять ими.

Что решил суд

Мужчина признал свою вину. Суд признал его виновным в нарушении ПДД, в результате которого потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести, а также в неоказании помощи потерпевшему.

Его приговорили к двум годам ограничения свободы с лишением права управлять авто на тот же срок. Кроме того, с него взыскали 50 000 гривен за моральный ущерб потерпевшему.

Напомним, 8 мая на Сумщине столкнулись два грузовика, в результате чего погибли водители. В ГСЧС показали последствия аварии.

А 4 апреля в Ровенской области автомобиль сбил женщину на велосипеде. Правоохранители не признали ее потерпевшей.