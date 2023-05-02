Двоє чоловіків, які підірвались на міні на Харківщині, загинули, — Синєгубов

Міна, яка лежить в українському полі. Фото: УНІАН

Сьогодні, 2 травня, на міні підірвались двоє чоловіків в Харківській області. Обох ушпиталили до медичного обласного центру, але врятувати їх не вдалось.

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Чоловіки підірвались на міні

За оновленою інформацією Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги, 2 чоловіків 39 та 47 років, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, від отриманих травм загинули.

"На жаль, медики не змогли врятувати їхні життя. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", — написав Олег Синєгубов.

Крім цього він закликав усіх пам'ятати про високу мінну небезпеку, бути максимально уважними та обережними та не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, береги водойм та інші потенційно заміновані території.

Нагадаємо, що у Херсонській області сапер підірвався на російській вибухівці. Інцидент відбувся під час виконання обов'язків.