Двое мужчин, которые подорвались на мине в Харьковской области, погибли, — Синегубов

Мина, лежащая в украинском поле. Фото: УНИАН

Сегодня, 2 мая, на мине подорвались двое мужчин в Харьковской области. Обоих госпитализировали в медицинский областной центр, но спасти их не удалось.

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По обновленной информации Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи, 2 мужчины 39 и 47 лет, которые подорвались сегодня в Изюмском районе, от полученных травм погибли.

"К сожалению, медики не смогли спасти их жизнь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал Олег Синегубов.

Кроме того, он призвал всех помнить о высокой минной опасности, быть максимально внимательными и осторожными и не посещать леса, лесополосы, поля, берега водоемов и другие потенциально заминированные территории.

Напомним, что в Херсонской области сапер подорвался на российской взрывчатке. Инцидент произошел при исполнении обязанностей.