Двое мужчин, которые подорвались на мине в Харьковской области, погибли, — Синегубов
Сегодня, 2 мая, на мине подорвались двое мужчин в Харьковской области. Обоих госпитализировали в медицинский областной центр, но спасти их не удалось.
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Мужчины подорвались на мине
По обновленной информации Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи, 2 мужчины 39 и 47 лет, которые подорвались сегодня в Изюмском районе, от полученных травм погибли.
"К сожалению, медики не смогли спасти их жизнь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал Олег Синегубов.
Кроме того, он призвал всех помнить о высокой минной опасности, быть максимально внимательными и осторожными и не посещать леса, лесополосы, поля, берега водоемов и другие потенциально заминированные территории.
Напомним, что в Херсонской области сапер подорвался на российской взрывчатке. Инцидент произошел при исполнении обязанностей.