Екопарк Фельдмана не змінює режим роботи: евакуації не буде

Екопарк Фельдмана в Харкові. Фото: funtime.kiev.ua

Карина Приходько Редактор

Екопарк Фельдмана у Харкові не змінює режим роботи попри заяви про можливу евакуацію. Комплекс приймає відвідувачів, але має план дій на випадок критичної ситуації.

Про це заявив директор комплексу Іван Достов у коментарі Новини.LIVE, коментуючи слова начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова про можливу евакуацію.

Чи буде евакуація з Екопарку Фельдмана

"На сьогодні Екопарк не змінює режиму роботи. Ми все так само приймаємо відвідувачів і дозволяємо контактувати з тваринами", — сказав Достов.

За його словами, евакуація парку є надзвичайно складною через велику кількість тварин та відсутність в Україні закладів, готових прийняти окремі види, зокрема приматів.

Він додав, що також є велика кількість копитних тварин, яких неможливо зараз виловити. Перевозити їх під седацією небезпечно, адже є загроза, що в них не витримає серце.

Водночас у Екопарку є план дій на випадок різкого погіршення безпекової ситуації. Однак його реалізацію там називають крайнім заходом через складність евакуації великої кількості тварин.

"У нас є досвід евакуації з початку війни. План є, але це критично крайній варіант", — додав директор комплексу.

Як писали Новини.LIVE, раніше Олег Синєгубов заявив, що кожна повітряна тривога в Харкові реальна. Він закликав реагувати на сигнали та перебувати у безпечних місцях.

Водночас речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що РФ посилила тиск на Харківщині та збільшила кількість штурмів. Крім того, ворог активно застосовує дрони та авіабомби.