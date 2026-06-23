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Головна Харків Синєгубов: кожна повітряна тривога в Харкові реальна

Синєгубов: кожна повітряна тривога в Харкові реальна

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 18:58
Синєгубов: фактично всі повітряні тривоги в Харкові є реальними
Олег Синєгубов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що кожна повітряна тривога в Харкові наразі реальна. Він закликав людей не ігнорувати її.

Про це Олег Синєгубов сказав на пресконференції у вівторок, 23 червня, передає Новини.LIVE.

Загрози в Харкові

Синєгубов зазначив, що не може конкретно сказати, до яких районів вже долітають FPV-дрони, але це далеко не все місто. За його словами, був випадок, коли аналізували відстань ударів КАБів. Спочатку вони долітали на 30 км, а згодом на 130 км. Крім того, реактивні керовані авіабомби долітали до Лозової з Донецької області.

Очільник Харківської ОВА наголосив, що наразі повітряна тривога фактично вся реальна

"Кожна повітряна тривога в 95% випадків реальна. Або FPV-дрон летить, або один чи два "Шахеди", або йде атака реактивними "Шахедами", — каже він.

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Синєгубов закликав реагувати на повітряні тривоги.

Він зазначив, що російська армія постійно випробовує нові засоби ураження, а всі виявлені безпілотники ретельно аналізують правоохоронці, військові та спеціалісти з радіоелектронної боротьби.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, на Харківщині сапери знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, що не здетонувала після російського обстрілу. Боєприпас впав на подвір’я приватного будинку в Дергачах.

А упродовж останньої доби Харків і 16 населених пунктів області зазнали російських ударів. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще вісім отримали поранення.

Харківська область обстріли Харків
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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