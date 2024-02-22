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Ексчиновниця Харківської ОВА збирає гроші на заставу — в чому її звинувачують

22 лютого 2024 17:02
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ексчиновниця Харківської ОВА збирає гроші на заставу — в чому її звинувачують
Ексглава апарату Харківської обласної адміністрації Вікторія Белявцева. Фото: 2day.kh.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ексглава апарату Харківської обласної військової адміністрації Вікторія Белявцева збирає 3,6 млн гривень на внесення застави. Її підозрюють у махінаціях під час закупівлі гуманітарної допомоги навесні 2022 року.

Про це повідомив адвокат Белявцевої Євген Ріяко у коментарі виданню "Суспільне" у четвер, 22 лютого.

Застава у справі Вікторії Белявцевої

Юрист розповів, що прокуратура спочатку запросила заставу в 15 млн гривень, але суд знизив суму до 3,6 млн гривень.

За його словами, Белявцева перебуває на волі, оскільки прокуратура вимагала лише застави як запобіжний захід. Кошти для застави зараз збираються, і адвокат наголошує, що його клієнтка не визнає своєї провини.

"Наша позиція у справі проста — ми хочемо довести, що Вікторія була однією з тих, хто залишився у місті та допоміг регіону витримати, вижити. Вона займалася, зокрема, гуманітарним штабом, організацією харчування та задоволенням інших потреб харків'ян, які залишалися у місті на момент початку повномасштабної війни", додав адвокат Белявцевої.

У чому звинувачується Вікторія Белявцева

У березні 2022 року обласна адміністрація уклала договір на постачання 235 тонн продовольства для мешканців прифронтових та звільнених територій, яке мало бути розподілено безплатно.

За даними Національного антикорупційного бюро України, Белявцева у змові з працівниками компанії фальсифікувала документи про нібито отримання товару від постачальника, що стало підставою для переведення понад 15 млн гривень від "Укрзалізниці". Однак сплачений товар так і не було поставлено.

Нагадаємо, ексчиновник Львівської обласної адміністрації заявив про закриття кримінальної справи проти нього. Раніше він звинувачувався в розкраданні гуманітарної допомоги.

Раніше глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України озвучили результати викриття топкорупціонерів у 2023 році. За рік до відповідальності змогли притягнути кілька державних службовців.

Харків
продукти
правосуддя
крадіжка
гроші
гуманітарна допомога
застава
звинувачення
юристи

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